Появились фото и видео обстрелянной машины Шефира

Появились фото и видео с места обстрела автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Источник: Украинская правда

Детали: Сейчас Audi Шефира припаркована возле супермаркета "АТБ" посреди дороги между селами Лесники и Ходосовка в Киевской области.

Помощник президента Владимира Зеленского направлялся на работу в ОП, когда его автомобиль обстреляли.

Обстрелы осуществили за 5 км от места в котором сейчас находится машина.

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, Шефир в 50% случаев управляет самостоятельно.

На этот раз Шефир был на месте пассажира. Помощник президента не пользовался государственной охраной.

Сейчас Шефир находится в безопасности в МВД, а его личный водитель, у которого попали 3 пули, в больнице.

ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Введено спецоперацию "Сирена" для оперативного выявления нападающего или нападающих.

ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

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