Появились фото и видео обстрелянной машины Шефира
Появились фото и видео с места обстрела автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
Источник: Украинская правда
Детали: Сейчас Audi Шефира припаркована возле супермаркета "АТБ" посреди дороги между селами Лесники и Ходосовка в Киевской области.
Помощник президента Владимира Зеленского направлялся на работу в ОП, когда его автомобиль обстреляли.
Обстрелы осуществили за 5 км от места в котором сейчас находится машина.
По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, Шефир в 50% случаев управляет самостоятельно.
На этот раз Шефир был на месте пассажира. Помощник президента не пользовался государственной охраной.
Сейчас Шефир находится в безопасности в МВД, а его личный водитель, у которого попали 3 пули, в больнице.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Введено спецоперацию "Сирена" для оперативного выявления нападающего или нападающих.
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
- Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.