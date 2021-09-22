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Появились фото и видео обстрелянной машины Шефира

Среда, 22 сентября 2021, 13:18
Появились фото и видео обстрелянной машины Шефира
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

Появились фото и видео с места обстрела автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Источник: Украинская правда

Детали: Сейчас Audi Шефира припаркована возле супермаркета "АТБ" посреди дороги между селами Лесники и Ходосовка в Киевской области.

Помощник президента Владимира Зеленского направлялся на работу в ОП, когда его автомобиль обстреляли.

Обстрелы осуществили за 5 км от места в котором сейчас находится машина.

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, Шефир в 50% случаев управляет самостоятельно.

На этот раз Шефир был на месте пассажира. Помощник президента не пользовался государственной охраной.

Сейчас Шефир находится в безопасности в МВД, а его личный водитель, у которого попали 3 пули, в больнице.

 
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Введено спецоперацию "Сирена" для оперативного выявления нападающего или нападающих.

 
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАИЛА ТКАЧА, УП

Предыстория: 

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.

Украинская правда

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Темы: Шефир СергейнападениеобстрелОфис президента
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