Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По автівці Шефіра стріляли з підготовленого місця – ОП

Середа, 22 вересня 2021, 13:36
По автівці Шефіра стріляли з підготовленого місця – ОП
Фото: Михайло Ткач, УП

В Офісі президента повідомили, що снайпер, який стріляв по автівці першого помічника президента Сергія Шефіра, робив це із заздалегідь підготовленого місця. 

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк на брифінгу

Пряма мова: "Машина була на повороті на Новообухівську трасу, зупинились, тому там 12 пострілів 

Попередньо вам скажу, що це була "льожка" (підготовлене місце снайпера – УП). Тобто людина, яка стріляла лежачи це робила. І з того боку (протилежного до снайпера – УП) стріляти було просто неможливо. Льожка була тільки з одного боку". 

Деталі: Подоляк розповів, що машина Шефіра була не броньованою.  В ОП розцінюють напад як цілеспрямовану спробу влучити по водію та помічнику Зеленського. Також відомо, що Шефір не користувався державною охороною. 

Подоляк вважає, що це спроба залякати команду. Окрім того, на його думку, є багато груп, які б хотіли таким чином вплинути на владу. 

Передісторія: 

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаШефір Сергій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: