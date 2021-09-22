По автівці Шефіра стріляли з підготовленого місця – ОП

В Офісі президента повідомили, що снайпер, який стріляв по автівці першого помічника президента Сергія Шефіра, робив це із заздалегідь підготовленого місця.

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк на брифінгу

Пряма мова: "Машина була на повороті на Новообухівську трасу, зупинились, тому там 12 пострілів

Попередньо вам скажу, що це була "льожка" (підготовлене місце снайпера – УП). Тобто людина, яка стріляла лежачи це робила. І з того боку (протилежного до снайпера – УП) стріляти було просто неможливо. Льожка була тільки з одного боку".

Деталі: Подоляк розповів, що машина Шефіра була не броньованою. В ОП розцінюють напад як цілеспрямовану спробу влучити по водію та помічнику Зеленського. Також відомо, що Шефір не користувався державною охороною.

Подоляк вважає, що це спроба залякати команду. Окрім того, на його думку, є багато груп, які б хотіли таким чином вплинути на владу.

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