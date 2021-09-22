По машине Шефира стреляли из подготовленного места – ОП

В Офисе президента сообщили, что снайпер, который стрелял по машине первого помощника президента Сергея Шефира, делал это с заранее подготовленного места.

Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк на брифинге

Прямая речь: "Машина была на повороте на Новообуховской трассе, остановились, поэтому там 12 выстрелов

Предварительно вам скажу, что это была "лежка" (подготовленное место снайпера – УП). То есть человек, который стрелял лежа это делал. И с той стороны (противоположной к снайперу – УП) стрелять было просто невозможно. Лежка была только с одной стороны".

Детали: Подоляк рассказал, что машина Шефира было не бронированной. В ОП расценивают нападение как целенаправленную попытку попасть по водителю и помощнику Зеленского. Также известно, что Шефир не пользовался государственной охраной.

Подоляк считает, что это попытка запугать команду. Кроме того, по его мнению, есть много групп, которые хотели таким образом повлиять на власть.

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