По машине Шефира стреляли из подготовленного места – ОП
В Офисе президента сообщили, что снайпер, который стрелял по машине первого помощника президента Сергея Шефира, делал это с заранее подготовленного места.
Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк на брифинге
Прямая речь: "Машина была на повороте на Новообуховской трассе, остановились, поэтому там 12 выстрелов
Предварительно вам скажу, что это была "лежка" (подготовленное место снайпера – УП). То есть человек, который стрелял лежа это делал. И с той стороны (противоположной к снайперу – УП) стрелять было просто невозможно. Лежка была только с одной стороны".
Детали: Подоляк рассказал, что машина Шефира было не бронированной. В ОП расценивают нападение как целенаправленную попытку попасть по водителю и помощнику Зеленского. Также известно, что Шефир не пользовался государственной охраной.
Подоляк считает, что это попытка запугать команду. Кроме того, по его мнению, есть много групп, которые хотели таким образом повлиять на власть.
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
- Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.