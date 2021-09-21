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Корнієнко назвав дії Разумкова "некомандними"

Вівторок, 21 вересня 2021, 16:05
Олександр Корнієнко, фото УП

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає дії голови Верховної Ради Дмитра Разумкова некомандну.

Джерело: Корнієнко під час брифінгу у ВР 21 вересня

Пряма мова: "У нас зараз з головою Верховної Ради іде все у режимі переписки. Письмово з ним спілкуємося. Така уже у нас ситуація…

Ми для себе це називаємо, що у нас складна виробнича ситуація…

Більшу частину дій, які сталися за останні декілька днів, я відніс би до некомандної (роботи – ред.) з боку голови Верховної Ради".

Деталі: За словами Корнієнка, нардепи отримали відповідь Разумкова щодо включення питання по спецпроцедурі до погоджувальної ради, але Разумков цього не зробив, посилаючись на регламент.  

Відповідаючи на питання, щодо 3 кандидатур, котрі можуть зайняти місце Разумкова, Корнієнко сказав: "Чекаємо зараз відповідь шановного голови Верховної Ради".

Крім того, нардеп додав, що у Раді "ходять" чутки щодо позачергового засідання у четвер 23 вересня.

Корнієнко додав, що законопроєкт щодо олігархів №5599 наразі перебуває на фіналізації апарату ВР, тож у Раді теоритично плануюють розглядати його 23 вересня.

Щодо підписів за відставку Разумкова, Корнієнко сказав, що "усіляке може бути", проте поки до цього справа не дійшла. 

Спочатку, за його словами, потрібно обговорити це питання із фракцією.

Разумков наразі перебуває на лікарняному, оскільки повторно захворів на коронавірус.

Конфлікт між "Слугою народу" і головою ВР почався після того як Разумков скерував на експертизу до Венеціанської комісії законопроект про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні у Раді. Тоді як у "Слузі народу" просили, аби закон передали до Венеціанської комісії після його ухвалення.

На думку "слуг", таким чином, Разумков став на сторону опозиції.

Передісторія:

  • На тлі чуток про можливу відставку Дмитра Разумкова 20 вересня внутрішній конфлікт "Слуги народу" вийшов у публічну площину з обговоренням порядку денного на погоджувальній раді парламенту.
  • "Антиолігархічий" пакет із законопроєктів №5599 і №5600 внесли у порядок денний на вимогу фракції "Слуга народу", хоча Разумков вважав, що вони не готові до розгляду. 
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що деолігархічний законопроєкт у другому читанні підтримають понад 230 народних депутатів.
  • Фракція "Слуга народу" також вирішила ініціювати призначення голови апарату Верховної Ради.
  • Заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що "Слуга народу" зараз не ініціює відкликання Разумкова з посади. А на слова спікера про те, що нардепам пропонують "по 50-100 тисяч" за підтримку "деяких відставок", сказав: "Мені не пропонували, я не пропонував, далі – це зі сфери роботи антикорупційних органів". 

Альона Мазуренко, УП
Теми: Разумков ДмитроОлександр Корнієнко Верховна Радаолігархизаконодавство
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