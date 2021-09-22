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Разумков заявив, що його не запросили на збори "слуг" у Трускавці

Середа, 22 вересня 2021, 19:27

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що його досі не запросили на заплановані збори парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці.

Джерело: Разумков в інтерв’ю телеканалу "Прямий"

Пряма мова Разумкова: "Ні, станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - не візьму.

Я ж не ходжу в гості без запрошення".

Чому це важливо: Разумков - перший номер виборчого списку президентської партії. Протягом останніх днів розпалюється конфлікт між ним та монобільшістю.

На тлі чуток про можливу відставку Дмитра Разумкова 20 вересня внутрішній конфлікт "Слуги народу" вийшов у публічну площину з обговоренням порядку денного на погоджувальній раді парламенту.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".

Передісторія:

  • Корнієнко розповів, що на збори їхньої парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і СБУ, а також представників Кабміну і "не виключається" запрошення Разумкова.
  • За інформацією УП, президент Володимир Зеленський планує у найближчий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року. За словами співрозмовників УП, зустріч триватиме до 2 жовтня.
  • На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.
  • Речниця фракції повідомила, що наприкінці наступного тижня планується провести робочу нараду за участю представників гілок влади, президента Володимира Зеленського та фракції. 

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Роман Петренко, УП
Теми: Разумков ДмитроСлуга народуВерховна Рада
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