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Рада взялася за деолігархічний законопроєкт

Четвер, 23 вересня 2021, 13:21
Рада взялася за деолігархічний законопроєкт

У Верховній Раді почали розглядати законопроєкт про олігархів №5599 за спрощеною процедурою.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Нардепи почали розгляд законопроєкту за скороченою процедурою, що викликало обурення в опозиції.

Парламентарі опозиційних партій почали блокувати трибуну Ради. Вони оточили президіум із вимогою відсторонити від засідання першого заступника глави ВР Руслана Стефанчука, але провалили голосування. 

Після тисняви навколо трибуни ВР нардепи розійшлися на свої місця та продовжили роботу.

Крім того, парламентарі вирішили продовжувати засідання ВР 23 вересня до кінця розгляду президентського законопроєкту про олігархів.

 

На початку засідання Стефанчук збирав голів фракцій на нараду щодо законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Він стоїть першим у порядку денному засідання 23 вересня. 

Це вже друге читання законопроєкту "про олігархів".

Передісторія:

  • Погоджувальна рада Верховної Ради включила до порядку денного цього пленарного тижня законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету, на яких наполягала фракція "Слуга народу". Спікер Дмитро Разумков, який вів засідання погоджувальної дистанціїно – із самоізоляції – анонсував зміну підходу до обговорення "порядку денного".
  • Офіс президента підозрює Разумкова в гальмуванні ухвалення деолігархічної ініціативи.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що деолігархічний законопроєкт у другому читанні підтримають понад 230 народних депутатів.

Українська правда

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Теми: олігархизаконодавствоВерховна Рада
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