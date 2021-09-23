Рада взялась за антиолигархический законопроект
В Верховной Раде начали рассматривать законопроект об олигархах №5599 по сокращенной процедуре.
Источник: заседание парламента
Детали: Нардепы начали рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре, что вызвало возмущение в оппозиции.
Парламентарии оппозиционных партий начали блокировать трибуну Рады. Они окружили президиум с требованием отстранить от заседания первого заместителя главы ВР Руслана Стефанчук, но провалили голосование.
После давки вокруг трибуны ВР нардепы разошлись на свои места и продолжили работу.
Кроме того, парламентарии решили продолжать заседание ВР 23 сентября до конца рассмотрения президентского законопроекта об олигархах.
В начале заседания Стефанчук собирал глав фракций на совещание относительно законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Он стоит первым в повестке дня заседания 23 сентября.
Это уже второе чтение законопроекта "об олигархах".
Предыстория:
- Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроекты о деолигархизации и о наполнении бюджета, на которых настаивала фракция "Слуга народа". Спикер Дмитрий Разумков, который вел заседание согласительного дистанциино – из самоизоляции – анонсировал изменение подхода к обсуждению "повестки дня".
- Офис президента подозревает Разумкова в торможении принятия деолигархической инициативы.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что деолигархический законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.