Рада взялась за антиолигархический законопроект

В Верховной Раде начали рассматривать законопроект об олигархах №5599 по сокращенной процедуре.

Источник: заседание парламента

Детали: Нардепы начали рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре, что вызвало возмущение в оппозиции.

Парламентарии оппозиционных партий начали блокировать трибуну Рады. Они окружили президиум с требованием отстранить от заседания первого заместителя главы ВР Руслана Стефанчук, но провалили голосование.

После давки вокруг трибуны ВР нардепы разошлись на свои места и продолжили работу.

Кроме того, парламентарии решили продолжать заседание ВР 23 сентября до конца рассмотрения президентского законопроекта об олигархах.

В начале заседания Стефанчук собирал глав фракций на совещание относительно законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Он стоит первым в повестке дня заседания 23 сентября.

Это уже второе чтение законопроекта "об олигархах".

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