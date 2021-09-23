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Рада взялась за антиолигархический законопроект

Четверг, 23 сентября 2021, 13:21

В Верховной Раде начали рассматривать законопроект об олигархах №5599 по сокращенной процедуре.

Источник: заседание парламента

Детали: Нардепы начали рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре, что вызвало возмущение в оппозиции.

Парламентарии оппозиционных партий начали блокировать трибуну Рады. Они окружили президиум с требованием отстранить от заседания первого заместителя главы ВР Руслана Стефанчук, но провалили голосование.

После давки вокруг трибуны ВР нардепы разошлись на свои места и продолжили работу.

Кроме того, парламентарии решили продолжать заседание ВР 23 сентября до конца рассмотрения президентского законопроекта об олигархах.

 

В начале заседания Стефанчук собирал глав фракций на совещание относительно законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Он стоит первым в повестке дня заседания 23 сентября.

Это уже второе чтение законопроекта "об олигархах".

Предыстория:

  • Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроекты о деолигархизации и о наполнении бюджета, на которых настаивала фракция "Слуга народа". Спикер Дмитрий Разумков, который вел заседание согласительного дистанциино – из самоизоляции – анонсировал изменение подхода к обсуждению "повестки дня".
  • Офис президента подозревает Разумкова в торможении принятия деолигархической инициативы.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что деолигархический законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.

Украинская правда
Темы: олигархизаконодательствоВерховная Рада


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