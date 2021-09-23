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Корнієнко про відсутність запрошення Разумкову: Засідання фракції - не весілля

Четвер, 23 вересня 2021, 15:16
Олександр Корнієнко (Фото: «Слуга народу»)

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко відреагував на заяву спікера Верховної Ради, першого номера у списку СН Дмитра Разумкова про те, що його не запросили на засідання фракції в Трускавці. Каже, засідання – не весілля, і форма запрошення тут інша.

Джерело: Корнієнко на брифінгу у Верховній Раді

Пряма мова: "Засідання фракції в Трускавці – це не весілля… Ми не робимо спеціальні запрошення в стилі сільського весілля, сучасного весілля, з квітами, без квітів. Це робоча нарада і її учасники у відповідний термін отримають відповідні запрошення у тій формі, в якій запрошення на робочі наради приходять".

Деталі: Корнієнко припустив, що Разумков чекає запрошення по системі електронного документообігу Ради, і зауважив, що останнім часом ця система погано працює і не всі листи в ній відкриваються. Тому, зазначив лідер партії, людей запрошуватимуть і "неформальним" шляхом.

Водночас, за його словами, участі Разумкова в нараді можуть завадити "накладки" у його власному графіку. За даними Корнієнка, у ці дні голова Ради може перебувати з міжпарламентською делегацією в Польщі. Крім того, він натякнув, що перешкодою можуть стати проблеми зі здоров’ям спікера.

Чому це важливо: Разумков - перший номер виборчого списку президентської партії. Протягом останніх днів розпалюється конфлікт між ним та монобільшістю.

На тлі чуток про можливу відставку Дмитра Разумкова 20 вересня внутрішній конфлікт "Слуги народу" вийшов у публічну площину з обговоренням порядку денного на погоджувальній раді парламенту.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".

Передісторія:

  • За інформацією УП, президент Володимир Зеленський планує у найближчий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року. За словами співрозмовників УП, зустріч триватиме до 2 жовтня.
  • На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.
  • Корнієнко розповів, що на збори їхньої парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і СБУ, а також представників Кабміну і "не виключається" запрошення Разумкова.
  • Сам Разумков повідомив, що його досі не запросили на заплановані збори, а він хоче їх відвідати.

Читайте також: Активні, молоді, наївні. Чому і як навчались "слуги народу" в Трускавці

Євген Кізілов, УП
Теми: Разумков ДмитроСлуга народуОлександр Корнієнко


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