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Фракция "слуг" подумает, исключать ли депутата, которая не поддержала закон об олигархах

Четверг, 23 сентября 2021, 15:13
Людмила Буймистер, фото из открытых источников

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает за исключение из его фракции депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах.

Источник: Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "Многие из моих депутатов сейчас подходят и говорят, что пани Буймистер надо исключать из фракции за такую "красную позицию". Я знаю, что госпожа Буймистер не против, чтобы ее исключали. Мы будем решать: мы будем ее мучить – и пусть она остается во фракции, или... Я думаю, что надо с ней общаться".

Детали: Арахамия подчеркнул, что Людмила Буймистер не против исключения, а фракция еще посмотрит.

"Я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины надо включать. Но это будет решать 70% фракции на заседании. Возможно, сделаем это в Трускавце", – сказал Арахамия.

Он также считает, что если бы спикер Дмитрий Разумков был на заседании парламента 23 сентября и не поддержал бы антиолигархический законопроект №5599 во втором чтении, это стало бы точкой невозврата в его отношениях с фракцией "Слуга народа".

Напомним: Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который считал деолигархический пакет законов неготовым к рассмотрению, находится на самоизоляции из-за COVID-19.

Президент Владимир Зеленский планирует до 2 октября провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце.

Разумкова на эту встречу пока не пригласили.

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная Радаолигархизаконодательство


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