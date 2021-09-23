Фракция "слуг" подумает, исключать ли депутата, которая не поддержала закон об олигархах

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает за исключение из его фракции депутата Людмилы Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах.

Источник: Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "Многие из моих депутатов сейчас подходят и говорят, что пани Буймистер надо исключать из фракции за такую "красную позицию". Я знаю, что госпожа Буймистер не против, чтобы ее исключали. Мы будем решать: мы будем ее мучить – и пусть она остается во фракции, или... Я думаю, что надо с ней общаться".

Детали: Арахамия подчеркнул, что Людмила Буймистер не против исключения, а фракция еще посмотрит.

"Я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины надо включать. Но это будет решать 70% фракции на заседании. Возможно, сделаем это в Трускавце", – сказал Арахамия.

Он также считает, что если бы спикер Дмитрий Разумков был на заседании парламента 23 сентября и не поддержал бы антиолигархический законопроект №5599 во втором чтении, это стало бы точкой невозврата в его отношениях с фракцией "Слуга народа".

Напомним: Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который считал деолигархический пакет законов неготовым к рассмотрению, находится на самоизоляции из-за COVID-19.

Президент Владимир Зеленский планирует до 2 октября провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце.

Разумкова на эту встречу пока не пригласили.