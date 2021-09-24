Bellingcat обіцяє опублікувати розслідування щодо вагнерівців у найближчі дні

Днями журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікують розслідування щодо "вагнерівців", але там подробиці, які не суперечитимуть офіційній версії.

Джерело: журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв’ю НВ

Пряма мова: "Для нас це розслідування дуже круте, але воно не описує реально, скажімо, розкриття злочинів.

У моїй команді працює приблизно три-чотири особи. І щотижня з’являється нове вбивство або новий голландський синдром. Це, з одного боку, заважає завершенню розслідування щодо "вагнерівців".

З іншого боку, мені дуже цікаво подивитися, наскільки публічною буде істина у цьому розслідуванні, завдяки природним політичним процесам в Україні…Боюся, що ми опублікуємо подробиці, які не суперечитимуть офіційній версії.

Текстове розслідування готове. Ми, найімовірніше, днями його опублікуємо — в найближчі два тижні. А потім докладемо всіх зусиль, щоб зробити якісний двогодинний документальний фільм, який отримає Оскар. Я впевнений, на це знадобиться ще, як мінімум, шість місяців".

Деталі: Грозєв відзначив, що Bellingcat накопичив дані, які показують, що "вагнерівці" були найняті українськими спецслужбами.

Операцію готували ще з кінця 2019 року, тому що є багато сайтів, які були зареєстровані саме в той час.

На думку розслідувачів, українським спецслужбам було варто вийти у суспільну площину і розповісти про зібрані докази, щоб показати результати розслідування, які могли б стати у нагоді для міжнародних судів.

Крім того, у Bellingcat не отримали жодної відповіді від української влади і не пояснили своєї версії подій. Водночас, Грозєв сказав, що вони ще раз спробують отримати коментар, коли будуть закінчувати документальний фільм.

Грозєв додав, що вони почали займатися розслідуванням справи вагнерівців, тому що воно було дуже крутим доказом того, що російські спецслужби працюють набагато гірше, ніж всі думають.

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