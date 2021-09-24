Bellingcat обещает опубликовать расследование "вагнеровцев" в ближайшие дни

На днях журналисты-расследователи Bellingcat опубликуют расследование относительно "вагнеровцев", но там подробности, которые не будут противоречить официальной версии.

Источник: журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью НВ

Прямая речь: "Для нас это расследование очень крутое, но оно не описывает реально, скажем, раскрытие преступлений.

В моей команде работает примерно три-четыре человека. И каждую неделю появляется новое убийство или новый голландский синдром. Это, с одной стороны, мешает завершению расследования относительно "вагнеровцев".

С другой стороны, мне очень интересно посмотреть, насколько публичной будет истина в этом расследовании, благодаря естественным политическим процессам в Украине... Боюсь, что мы опубликуем подробности, которые не будут противоречить официальной версии.

Текстовое расследование готово. Мы, скорее всего, на днях его опубликуем - в ближайшие две недели. А потом приложим все усилия, чтобы сделать качественный двухчасовой документальный фильм, который получит Оскар. Я уверен, на это понадобится еще как минимум шесть месяцев".

Детали: Грозев отметил, что Bellingcat накопил данные, которые показывают, что "вагнеровцы" были наняты украинскими спецслужбами.

Операцию готовили еще с конца 2019 года, потому что есть много сайтов, которые были зарегистрированы именно в то время.

По мнению расследователей, украинским спецслужбам стоило выйти в общественную плоскость и рассказать о собранных доказательствах, чтобы показать результаты расследования, которые могли бы пригодиться для международных судов.

Кроме того, в Bellingcat не получили никакого ответа от украинской власти и не объяснили своей версии событий. В то же время, Грозев сказал, что они еще раз попытаются получить комментарий, когда будут заканчивать документальный фильм.

Грозев добавил, что они начали заниматься расследованием дела вагнеровцев, потому что оно было очень крутым доказательством того, что российские спецслужбы работают намного хуже, чем все думают.

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