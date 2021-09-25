"Дуже багато помилок" – Разумков щодо ухвалення закону про олігархів
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що при ухваленні закону про олігархів було допущено багато помилок.
Джерело: Разумков в ефірі "Свободи слова"
Пряма мова: "Що зараз відбувається? Дійсно, це колізія, але рішення Верховною Радою прийнято. Якщо ми говоримо про те, що вчора відбувалося в Раді, це окрема дискусія, тому що така процедура, так звана процедура, застосовувалася вперше в стінах Верховної Ради України.
Я не можу її назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради.
Це не скорочена процедура, такої процедури немає. Це не 119-та стаття, це комбінація двох статей – 119-ї та 45-ї. У 45-й – частини її суперечать одна одній. І це була вільна діяльність колег, які запустили цей процес".
"Це було направлено на те, щоб звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману".
"Дуже багато помилок. В мене є зведена таблиця того, що відбувалося в залі. Але, тим не менше, є рішення, яке прийняла Верховна Рада України".
Деталі: Разумков відзначив, що те, "що було зроблено, дає сьогодні можливість опозиції звертатися до Конституційного Суду для того, щоб знову заблокувати цей процес".
Що передувало: Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламентарі підтримали його правку. Таким чином у законі враховані норми, що олігархом людину визнає РНБО, як це ініціював президент, а інша - що це робить НАЗК.
У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів є юридична колізія через протиріччя у тому, хто визначає статус олігарха - і РНБО і НАЗК, одну статтю його повинні переголосувати.
Передісторія:
- 23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.
- Спікера ВР Дмитра Разумкова не було на засіданні, оскільки він повторно захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що якби Разумков був на засіданні парламенту і виступав проти скороченого розгляду законопроєкту щодо олігархів, то це стало б точкою неповернення для стосунків фракції і Разумкова.