"Дуже багато помилок" – Разумков щодо ухвалення закону про олігархів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що при ухваленні закону про олігархів було допущено багато помилок.

Джерело: Разумков в ефірі "Свободи слова"

Пряма мова: "Що зараз відбувається? Дійсно, це колізія, але рішення Верховною Радою прийнято. Якщо ми говоримо про те, що вчора відбувалося в Раді, це окрема дискусія, тому що така процедура, так звана процедура, застосовувалася вперше в стінах Верховної Ради України.

Я не можу її назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради.

Це не скорочена процедура, такої процедури немає. Це не 119-та стаття, це комбінація двох статей – 119-ї та 45-ї. У 45-й – частини її суперечать одна одній. І це була вільна діяльність колег, які запустили цей процес".

"Це було направлено на те, щоб звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману".

"Дуже багато помилок. В мене є зведена таблиця того, що відбувалося в залі. Але, тим не менше, є рішення, яке прийняла Верховна Рада України".

Деталі: Разумков відзначив, що те, "що було зроблено, дає сьогодні можливість опозиції звертатися до Конституційного Суду для того, щоб знову заблокувати цей процес".

Що передувало: Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламентарі підтримали його правку. Таким чином у законі враховані норми, що олігархом людину визнає РНБО, як це ініціював президент, а інша - що це робить НАЗК.

У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів є юридична колізія через протиріччя у тому, хто визначає статус олігарха - і РНБО і НАЗК, одну статтю його повинні переголосувати.

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