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"Очень много ошибок" – Разумков о принятии закона об олигархах

Суббота, 25 сентября 2021, 01:22

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что при принятии закона об олигархах было допущено много ошибок.

Источник: Разумков в эфире "Свободы слова"

Прямая речь: "Что сейчас происходит? Действительно, это коллизия, но решение Верховной Радой принято. Если мы говорим о том, что вчера происходило в Раде, это отдельная дискуссия, потому что такая процедура, так называемая процедура, применялась впервые в стенах Верховной Рады Украина.

Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады.

Это не сокращеная процедура, такой процедуры нет. Это не 119-я статья, это комбинация двух статей - 119-й и 45-й. В 45-й - части ее противоречат друг другу. И это была свободная деятельность коллег, которые запустили этот процесс".

"Это было направлено на то, чтобы свести народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение".

"Очень много ошибок. У меня есть сводная таблица того, что происходило в зале. Но, тем не менее, есть решение, которое приняла Верховная Рада Украины".

Детали: Разумков отметил, что то, "что было сделано, дает сегодня возможность оппозиции обращаться в Конституционный Суд для того, чтобы снова заблокировать этот процесс".

Что предшествовало: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентарии поддержали его правку. Таким образом в законе учтены нормы, что олигархом человека признаёт СНБО, как это инициировал президент, а другая – что это делает НАПК.

В принятом Верховной Раде законе об олигархах есть юридическая коллизия из-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК, одну статью его должны переголосовать.

Предыстория:

  • 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.
  • Спикера ВР Дмитрия Разумкова не было на заседании, поскольку он повторно заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что если бы Разумков был на заседании парламента и выступал против сокращенного рассмотрения законопроекту по олигархам, то это стало бы точкой невозврата для отношений фракции и Разумкова.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Радаолигархизаконодательство


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