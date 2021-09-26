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Усик після перемоги над Джошуа розплакався а потім звернувся до вболівальників

Неділя, 26 вересня 2021, 08:41
Усик після перемоги над Джошуа розплакався а потім звернувся до вболівальників
Чемпіон Олександр Усик, фото з його інстаграму

У боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик. У момент оголошення результатів поєдинку українець не втримав сліз від радощів, пізніше він записав відеозвернення.

Джерело: трансляція заходу, Усик в Інстаграм

Деталі: Всесвітньо відомий український боксер в ніч на неділю, 26 вересня, став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Бій став головним у вечорі боксу в Лондоні – оскільки боксери боролися за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. Усик проводив свій третій бій у суперважкій вазі і вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа – захищав свої титули.

Українець переміг за оцінками суддів. Рішення суддів – 117-112, 116-112, 115-113.

У момент оголошення переможця Усик розплакався через емоції, які його переповнили.

 
Реакція Усика на оголошення його переможцем

Трохи пізніше спортсмен звернувся до своїх шанувальників, сказавши, що дуже любить усіх, хто його підтримував. Він подякував навіть тим, хто за нього не вболівав.

Пряма мова Усика: "Пояси їдуть додому! Всім добра!"

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Більше деталей: Усик визнав, що бій пройшов саме так, як він і очікував. "Було кілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання зупинити поєдинок у 12-му раунді", - наголосив він.

Водночас переможений британець назвав слабкі сторони в арсеналі свого суперника.

Варто зауважити, що Усик наступний чемпіонський бій має знову провести проти Джошуа.

 
Олександр Усик після переможного поєдинку

Українська правда

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Теми: спортУкраїна
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