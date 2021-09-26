Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком

Неділя, 26 вересня 2021, 09:56
Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком
Ентоні Джошуа, фото з його інстаграму

У боксерському протистоянні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув українець, ставши чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Проте переможений британець назвав слабкі сторони в арсеналі свого суперника.

Джерело: sport.ua

Деталі: Під час недільного поєдинку суперважковаговик Усик переміг Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. На свою перемогу українець відреагував досить емоційно та подякував своїм прихильникам за підтримку.

Водночас після поразки Джошуа заявив, що Усик нічим його не здивував. Він додав, що готуватиметься до наступного бою з українцем.

Пряма мова: "Вітаю Усика, він виконав відмінну роботу. Але ми повернемося. Що пішло не так? Я просто зазнав поразки, таке буває. Після дев'ятого раунду я вже нічого не бачив, моє око було закрите.

При всій повазі до Усика, але я нічим не був здивований. Він був легше, він тримав хороший темп. Але, в той же час, він пропускає. І пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як влучати частіше і бити жорсткіше".

Нагадаємо:

  • Наступний чемпіонський бій Олександр Усик має знову провести проти з Ентоні Джошуа.

  • Олександр Усик заявив, що поєдинок із британцем Ентоні Джошуа відбувся так, як і припускав українець.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
спорт
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: