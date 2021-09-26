Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком

У боксерському протистоянні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув українець, ставши чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Проте переможений британець назвав слабкі сторони в арсеналі свого суперника.

Джерело: sport.ua

Деталі: Під час недільного поєдинку суперважковаговик Усик переміг Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. На свою перемогу українець відреагував досить емоційно та подякував своїм прихильникам за підтримку.

Водночас після поразки Джошуа заявив, що Усик нічим його не здивував. Він додав, що готуватиметься до наступного бою з українцем.

Пряма мова: "Вітаю Усика, він виконав відмінну роботу. Але ми повернемося. Що пішло не так? Я просто зазнав поразки, таке буває. Після дев'ятого раунду я вже нічого не бачив, моє око було закрите.

При всій повазі до Усика, але я нічим не був здивований. Він був легше, він тримав хороший темп. Але, в той же час, він пропускає. І пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як влучати частіше і бити жорсткіше".

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