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Усик после победы над Джошуа расплакался, а затем обратился к болельщикам

Воскресенье, 26 сентября 2021, 08:41
Чемпион Александр Усик, фото из его Инстаграм

В боксерском противостоянии между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа победил Усик. В момент объявления результатов поединка украинец не сдержал слез радости, позже он записал видеообращение.

Источник: трансляция мероприятия, Усик в Инстаграм

Детали: Всемирно известный украинский боксер в ночь на воскресенье, 26 сентября, стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Бой стал главным в вечере бокса в Лондоне - поскольку боксеры боролись за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Усик проводил свой третий бой в супертяжелом весе и впервые боксировал за титул чемпиона мира, Джошуа - защищал свои титулы.

Украинец победил по оценкам судей. Решение судей - 117-112, 116-112, 115-113.

В момент объявления победителя Усик расплакался из-за переполнивших его эмоций.

 
Реакция Усика на объявление его победителем

Чуть позже спортсмен обратился к своим поклонникам, сказав что очень любит всех, кто его поддерживал. Он поблагодарил даже тех, кто за него не болел.

Прямая речь Усика: "Пояса едут домой! Всем добра!"

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Больше деталей: Усик признал, что бой прошел именно так, как он и ожидал. "Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи. Не было задачи остановить поединок в 12-м раунде", - подчеркнул он.

В то же время побежденный британец назвал слабые стороны в арсенале своего соперника.

Стоит отметить, что Усик следующий чемпионский бой должен снова провести против Джошуа.

 
Александр Усик после победного поединка

Украинская правда
Темы: спортУкраина


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