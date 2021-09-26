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Побежденный Джошуа прокомментировал бой с Усиком

Воскресенье, 26 сентября 2021, 09:56
Энтони Джошуа, фото из его инстаграм

В боксерском противостоянии украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа победил украинец, став чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Однако побежденный британец назвал слабые стороны в арсенале своего соперника.

Источник: sport.ua

Детали: Во время воскресного поединка супертяжеловес Усик победил Джошуа из Великобритании и отобрал у него пояс чемпиона по версии WBA, WBO, IBF и IBO. На свою победу украинец отреагировал довольно эмоционально и поблагодарил своих сторонников за поддержку.

В то же время после поражения Джошуа заявил, что Усик ничем его не удивил. Он добавил, что будет готовиться к следующему бою с украинцем.

Прямая речь: "Поздравляю Усика, он проделал отличную работу. Но мы вернемся. Что пошло не так? Я просто потерпел поражение, такое бывает. После девятого раунда я уже ничего не видел, мои глаза были закрыты.

При всем уважении к Усику, но я ничем не был удивлен. Он был легче, он держал хороший темп. Но, в то же время, он пропускает. И пропускает много. В реванше нужно будет понять, как попадать чаще и бить жестче".

Напомним:

  • Следующий чемпионский бой Александр Усик должен снова провести против с Джошуа.
  • Александр Усик заявил, что поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся так, как он и предполагал.

Темы: спорт


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