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Трансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"

Неділя, 26 вересня 2021, 14:15
Трансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він ліг
Фото з офіційного акаунту @BOXRAW

Поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа в Україні не транслював жоден телеканал, подію можна було б подивитися на MEGOGO, проте там стався збій. Велика кількість обурених користувачів, що оплатили трансляцію, але так нічого й не побачили, завалили платформу скаргами.

Джерело: масові повідомлення клієнтів MEGOGO у соцмережах, пояснення компанії у Facebook

 
Фото глядачів з Твіттеру

Деталі: У MEGOGO зазначили, що перепрошують у тих глядачів, які "через технічні збої" не змогли побачити оплачений ними контент.

Компанія пообіцяла повернути кошти клієнтам за ненадану послугу.

Водночас, судячи з пояснення на сторінці платформи, причин збою вони досі не знають, тому "продовжують аналізувати ситуацію".

Дослівно: "На одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, аніж ми розраховували. Наразі ми досліджуємо точні причини.

Зі свого боку ми повернемо кошти всім користувачам, які мали проблеми із переглядом. Наразі наша служба підтримки працює із максимальним навантаженням цілодобово… Наші фахівці продовжують аналізувати ситуацію, аби в майбутньому подібних моментів не траплялось".

Більше деталей: Як пишуть користувачі, вони оплатили трансляцію, проте бій не подивилися. Також дописувачі повідомляють про багаторазове списання коштів за перегляд, доступу до якого вони в результаті так і не отримали.

 
Фото Valery Moiseenko

Нагадаємо:

  • Під час недільного поєдинку суперважковаговик Усик переміг Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
  • На свою перемогу Усик відреагував досить емоційно та подякував своїм прихильникам за підтримку.
  • Переможений британець Ентоні Джошуа після бою дав коментар, в якому назвав, на його думку, слабкі сторони Усика.
  • Наступний чемпіонський бій Олександр Усик має знову провести проти з Ентоні Джошуа.

Українська правда

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Теми: скандалінтернетспорт
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