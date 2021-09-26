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Трансляция боя Усик-Джошуа: сервис MEGOGO объяснил, почему он "лег"

Воскресенье, 26 сентября 2021, 14:15
Трансляция боя Усик-Джошуа: сервис MEGOGO объяснил, почему он лег
Фото с официального аккаунта @BOXRAW

Поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Украине не транслировал ни один телеканал, событие можно было бы посмотреть на MEGOGO, однако там произошел сбой. Большое количество возмущенных пользователей, оплативших трансляцию, но так ничего и не увидевших, завалили платформу жалобами.

Источник: массовые сообщения клиентов MEGOGO в соцсетях, объяснение компании в Facebook

 
Фото зрителей из Твиттера

Детали: В MEGOGO отметили, что просят прощения у тех зрителей, которые "из-за технических сбоев" не смогли увидеть оплаченный ими контент.

Компания пообещала вернуть деньги клиентам за непредоставленную услугу.

В то же время, судя по объяснению на странице платформы, точных причин сбоя они еще не знают, поэтому "продолжают анализировать ситуацию".

Дословно: "На одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего у части наших зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, но это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины.

Со своей стороны мы вернем средства всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром. Сейчас наша служба поддержки работает с максимальной нагрузкой круглосуточно... Наши специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы в будущем подобных моментов не случалось".

Больше деталей: Как пишут пользователи, они оплатили трансляцию, однако бой не посмотрели. Также пользователи сообщают о многократном списании средств за просмотр, доступа к которому они в итоге так и не получили.

 
Фото Valery Moiseenko

Напомниим:

  • Во время воскресного поединка супертяжеловес Усик победил Джошуа из Великобритании и отобрал у него пояс чемпиона по версии WBA, WBO, IBF и IBO.
  • На свою победу украинец Александр Усик отреагировал довольно эмоционально и поблагодарил своих сторонников за поддержку.
  • Побежденный британец Энтони Джошуа после боя дал комментарий, в котором назвал, по его мнению, слабые стороны Усика.
  • Следующий чемпионский бой Александр Усик должен снова провести против Джошуа.

Украинская правда

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Темы: скандалинтернетспорт
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