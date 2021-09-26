Трансляция боя Усик-Джошуа: сервис MEGOGO объяснил, почему он "лег"

Поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Украине не транслировал ни один телеканал, событие можно было бы посмотреть на MEGOGO, однако там произошел сбой. Большое количество возмущенных пользователей, оплативших трансляцию, но так ничего и не увидевших, завалили платформу жалобами.

Источник: массовые сообщения клиентов MEGOGO в соцсетях, объяснение компании в Facebook

Фото зрителей из Твиттера

Детали: В MEGOGO отметили, что просят прощения у тех зрителей, которые "из-за технических сбоев" не смогли увидеть оплаченный ими контент.

Компания пообещала вернуть деньги клиентам за непредоставленную услугу.

В то же время, судя по объяснению на странице платформы, точных причин сбоя они еще не знают, поэтому "продолжают анализировать ситуацию".

Дословно: "На одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего у части наших зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, но это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины.

Со своей стороны мы вернем средства всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром. Сейчас наша служба поддержки работает с максимальной нагрузкой круглосуточно... Наши специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы в будущем подобных моментов не случалось".

Больше деталей: Как пишут пользователи, они оплатили трансляцию, однако бой не посмотрели. Также пользователи сообщают о многократном списании средств за просмотр, доступа к которому они в итоге так и не получили.

Фото Valery Moiseenko

Ну як так можна, Мегого?!

Купити трансляцію, а відео не можна подивитись?? pic.twitter.com/bJoWutGNVT — Капітан Прайс (@Price_Cap_UA) September 25, 2021

Напомниим: