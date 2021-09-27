Экс-совеник Кличко начал снимать расследования об окружении мэра

Бывший советник мэра Киева Максим Бахматов начал снимать расследования об окружении городского главы – первое видео вышло о первом заместителе Виталия Кличко Николае Поворознике.

Источник: видео "Миллионы первого заместителя Кличко. Схемы Николая Поворозника" на канале Бахматова

Прямая речь Бахматова: "Многие считают, что все чиновники КГГА – коррупционеры. Так как бюрократическая система породила сотни и тысячи таких чиновников, мы решили проверить это и раскрыть одного из самых ярких представителей – так сказать вершину в этой пирамиде выживания чиновников. Мы проверим главного – и автоматически все репутационное польется на всех. Так что сегодня в нашем расследовании первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник".

Детали: Бахматов отметил, что Поворозника "неоднократно обвиняли в коррупции".

В частности, он вспомнил, как в апреле 2020 года Поворозника подозревали в вымогательстве взятки в 125 тысяч долларов. Но дело "замяли", ибо "бремя греха взяло на себя" подставное лицо, замешанное в мошеннических сделках, а Поворознику Кличко вернул должность.

Бахматов добавил, что за чиновником "замечены и другие грехи" – например то, что он задекларировал "на полмиллиона меньше, чем заработал".

Кроме того, экс-советник мэра вспомнил, что лицей, где учителем работает жена Поворозника, стал одним из 10 учебных заведений (в Киеве более 400 школ – ред.), которые получили из бюджета деньги на обустройство футбольных площадок и полей. Однако сам Бахматов добавил, что это могло быть просто совпадением.

Он также рассказал, что компания, приближенная к сыну Поворозника, за неполные три года выиграла 21 тендер на строительство на общую сумму 565 миллионов гривен.

Фирмой руководила девушка сына Поворозника – Александра, которая до этого работала журналисткой одного из изданий. В 2017 году она стала соучредителем ООО "Нидком", которое по документам занимается строительством жилых и нежилых зданий. По словам Бахматова, это было как раз в то время, когда Поворозник был чиновником в Киеве.

Заказчиками строительства в 2019 году были городские больницы, а в 2020-м – Отдел образования Бучанского городского совета.

Бахматов добавил, что все это время сын Поворозника и Александра были помолвлены. Поженились они в 2020 году, и за 2 недели после этого девушка отказалась от руководства компанией.

Бахматов предполагает, что это было сделано для того, чтобы скрыть связь с Поворозником, чтобы фамилия первого заместителя мэра напрямую не фигурировала в деятельности этой компании.

Экс-заместитель мэра отметил, что снимает свои расследование за донаты и с помощью помощников из консалтингового агентства, а данные они берут из открытых источников.

YouTube-канал "Бахматов" появился 1 сентября. Сейчас в нем есть 15 видео. В нем есть несколько интервью Бахматова и расследование о том, как "воруют деньги на киевских парковках".

"Украинская правда" обратилась по комментарии к Поворознику.

Предыстория:

23 сентября 2019 року мэр Киева назначил на должность своего советника управляющего партнера инновационного центра-города UNIT.City и бывшего руководителя экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова.

В июле 2020 года Бахматов покинул должность советника Кличко.

Со времени избрания Владимира Зеленского президентом продолжаются постоянные конфликты между командой президента и мэром Киева Виталием Кличко.

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