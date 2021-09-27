Справа Шеремета: Антоненку послабили запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва відпустив під нічний домашній арешт військового музиканта Андрія Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва, пост іншої підозрюваної у справі Яни Дугарь у Facebook

Пряма мова судді: "Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково.

Змінити Антоненку запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з застосуванням засобу електронного контролю на домашній арешт у певний період доби із застосуванням електронного засобу контролю з 23:00 до 6:00".

Деталі: Антоненко перебуватиме під нічним домашнім арештом 2 місяці – до 27 листопада.

Фото з facebook Кузьменко

Суд також продовжив на 2 місяці дію запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для підозрюваної Юлії Кузьменко та дію особистого зобов’язання для підозрюваної Дугарь.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Передісторія: