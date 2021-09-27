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Справа Шеремета: Антоненку послабили запобіжний захід

Понеділок, 27 вересня 2021, 15:34
Справа Шеремета: Антоненку послабили запобіжний захід
Фото з Facebook Дугарь

Шевченківський районний суд Києва відпустив під нічний домашній арешт військового музиканта Андрія Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерелозасідання Шевченківського райсуду Києва, пост іншої підозрюваної у справі Яни Дугарь у Facebook

Пряма мова судді: "Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково.

Змінити Антоненку запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з застосуванням засобу електронного контролю на домашній арешт у певний період доби із застосуванням електронного засобу контролю з 23:00 до 6:00". 

Деталі: Антоненко перебуватиме під нічним домашнім арештом 2 місяці – до 27 листопада. 

 
Фото з facebook Кузьменко

Суд також продовжив на 2 місяці дію запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для підозрюваної Юлії Кузьменко та дію особистого зобов’язання для підозрюваної Дугарь.

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
  • Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу.
  • 4 серпня суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Справа Шереметасуд
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