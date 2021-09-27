Справа Шеремета: Антоненку послабили запобіжний захід
Шевченківський районний суд Києва відпустив під нічний домашній арешт військового музиканта Андрія Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва, пост іншої підозрюваної у справі Яни Дугарь у Facebook
Пряма мова судді: "Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково.
Змінити Антоненку запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з застосуванням засобу електронного контролю на домашній арешт у певний період доби із застосуванням електронного засобу контролю з 23:00 до 6:00".
Деталі: Антоненко перебуватиме під нічним домашнім арештом 2 місяці – до 27 листопада.
Суд також продовжив на 2 місяці дію запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту для підозрюваної Юлії Кузьменко та дію особистого зобов’язання для підозрюваної Дугарь.
Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді
Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
- Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу.
- 4 серпня суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.