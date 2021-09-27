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Дело Шеремета: Антоненко ослабили меру пресечения

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:34
Фото с Facebook Дугарь

Шевченковский районный суд Киева отпустил под ночной домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева, пост другой подозреваемой по делу Яны Дугарь в Facebook

Прямая речь судьи: "Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении обвиняемому Антоненко срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста удовлетворить частично.

Изменить Антоненко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с применением средства электронного контроля на домашний арест в определенный период суток с применением электронного средства контроля с 23:00 до 6:00".

Детали: Антоненко будет находиться под ночным домашним арестом 2 месяца – до 27 ноября. 

 
Фото с facebook Кузьменко

Суд также продлил на 2 месяца действие меры пресечения в виде ночного домашнего ареста для подозреваемой Юлии Кузьменко и действие личного обязательства для подозреваемой Дугарь.

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог.
  • 4 августа суд распорядился снять с детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет и заменить круглосуточный домашний арест на ночной.

Ирина Балачук, УП
Темы: Дело Шереметасуд
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