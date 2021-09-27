Дело Шеремета: Антоненко ослабили меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева отпустил под ночной домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева, пост другой подозреваемой по делу Яны Дугарь в Facebook

Прямая речь судьи: "Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении обвиняемому Антоненко срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста удовлетворить частично.

Изменить Антоненко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с применением средства электронного контроля на домашний арест в определенный период суток с применением электронного средства контроля с 23:00 до 6:00".

Детали: Антоненко будет находиться под ночным домашним арестом 2 месяца – до 27 ноября.

Фото с facebook Кузьменко

Суд также продлил на 2 месяца действие меры пресечения в виде ночного домашнего ареста для подозреваемой Юлии Кузьменко и действие личного обязательства для подозреваемой Дугарь.

Читайте также: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

Предыстория: