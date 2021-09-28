"Чому ви такий кровожерливий?". Усик пояснив, чому не нокаутував Джошуа
Український боксер Олександр Усик не вважає, що мав обов’язково нокаутувати британця Ентоні Джошуа у бою за титул чемпіона світу.
Джерело: Олександр Усик і його промоутер Олександр Красюк на пресконференції в Києві
Пряма мова Усика: "Чого ви такий кровожерливий? Такі питання задають. Перемога є, все нормально. Чому обов'язково, щоб людина падала? У нього є рідні і близькі, мати і батько. Це великий шматок здоров'я в мінус, якщо людина падає і втрачає свідомість. Я не за це. І не за те, щоб він встав і забув, який сьогодні день.
Не було нокауту – і слава Богу. Здоровіше з Антохою (Ентоні Джошуа – УП) будемо".
Деталі: У свою чергу, промоутер Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про те, що гонг про закінчення 12 раунду начебто пролунав на 5 секунд раніше, ніж заплановано, щоб Джошуа уник нокауту.
"Від моменту гонга до моменту включення секундоміра пройшло п'ять секунд. Нас теж хвилювало це питання. Ми на наступний ранок з секундоміром все виміряли по трансляції - дійсно від гонга до гонга пройшло рівно три хвилини", – сказав Красюк.
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Він пояснив, що секундомір був включений в момент, коли рефері сказав: "Бокс". А оскільки це був 12-й раунд, рефері запросив хлопців привітати один одного, на що й було витрачено приблизно 5 секунд.
Передісторія:
- У ніч на 26 вересня українець Олександр Усик побив британця Ентоні Джошуа в боксерському протистоянні в Лондоні. Усик став чемпіоном у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Усик переміг за оцінками суддів: 117-112, 116-112, 115-113.
- Усик заявив, що це була ще не найкраща версія і присвятив перемогу Богу.
- Наступний чемпіонський бій Усик має знову провести проти Джошуа.
- Команда українського боксера згодна на "реванш" на стадіоні "Олімпійський" у Києві, хоча у лютому бійцям там може бути холодно.