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"Чому ви такий кровожерливий?". Усик пояснив, чому не нокаутував Джошуа

Вівторок, 28 вересня 2021, 14:47
Джошуа й Усик, фото з championat.com

Український боксер Олександр Усик не вважає, що мав обов’язково нокаутувати британця Ентоні Джошуа у бою за титул чемпіона світу.

Джерело: Олександр Усик і його промоутер Олександр Красюк на пресконференції в Києві

Пряма мова Усика: "Чого ви такий кровожерливий? Такі питання задають. Перемога є, все нормально. Чому обов'язково, щоб людина падала?  У нього є рідні і близькі, мати і батько. Це великий шматок здоров'я в мінус, якщо людина падає і втрачає свідомість. Я не за це. І не за те, щоб він встав і забув, який сьогодні день.

Не було нокауту – і слава Богу. Здоровіше з Антохою (Ентоні Джошуа – УП) будемо".

Деталі: У свою чергу, промоутер Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про те, що гонг про закінчення 12 раунду начебто пролунав на 5 секунд раніше, ніж заплановано, щоб Джошуа уник нокауту.

"Від моменту гонга до моменту включення секундоміра пройшло п'ять секунд. Нас теж хвилювало це питання. Ми на наступний ранок з секундоміром все виміряли по трансляції - дійсно від гонга до гонга пройшло рівно три хвилини", – сказав Красюк.

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Допис, поширений Joe Rogan (@joerogan)

Він пояснив, що секундомір був включений в момент, коли рефері сказав: "Бокс". А оскільки це був 12-й раунд, рефері запросив хлопців привітати один одного, на що й було витрачено приблизно 5 секунд.

Передісторія:

Євген Будерацький, УП
Теми: Усикспорт


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