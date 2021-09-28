"Почему вы такой кровожадный?". Усик объяснил, почему не нокаутировал Джошуа
Украинский боксер Александр Усик не считает, что должен был обязательно нокаутировать британца Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира.
Источник: Александр Усик и его промоутер Александр Красюк на пресс-конференции в Киеве
Прямая речь Усика: "Чего вы такой кровожадный? Такие вопросы задают. Победа есть, все нормально. Почему обязательно, чтобы человек падал? У него есть родные и близкие, мать и отец. Это большой кусок здоровья в минус, если человек падает и теряет сознание. Я не за это. и не за то, чтобы он встал и забыл, какой сегодня день.
Не было нокаута – и слава Богу. Здоровее с Антохой (Энтони Джошуа – УП) будем".
Детали: В свою очередь, промоутер Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что гонг об окончании 12 раунда якобы раздался на 5 секунд раньше, чем запланировано, чтобы Джошуа избежал нокаута.
"С момента гонга до момента включения секундомера прошло пять секунд. Нас тоже волновал этот вопрос. Мы на следующее утро с секундомером все измерили по трансляции – действительно от гонга до гонга прошло ровно три минуты", – сказал Красюк.
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Он пояснил, что секундомер был включен в момент, когда рефери сказал: "Бокс". А поскольку это был 12-й раунд, рефери пригласил спортсменов поздравить друг друга, на что и было потрачено примерно 5 секунд.
Предыстория:
- В ночь на 26 сентября украинец Александр Усик побил британца Энтони Джошуа в боксерском противостоянии в Лондоне. Усик стал чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Усик победил по оценкам судей: 117-112, 116-112, 115-113.
- Усик заявил, что это была еще не самая лучшая версия и посвятил победу Богу.
- Следующий чемпионский бой Усик должен снова провести против Джошуа.
- Команда украинского боксера согласна на "реванш" на стадионе "Олимпийский" в Киеве, хотя в феврале бойцам там может быть холодно.