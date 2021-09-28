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"Почему вы такой кровожадный?". Усик объяснил, почему не нокаутировал Джошуа

Вторник, 28 сентября 2021, 14:47
Джошуа и Усик, фото с championat.com

Украинский боксер Александр Усик не считает, что должен был обязательно нокаутировать британца Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира.

Источник: Александр Усик и его промоутер Александр Красюк на пресс-конференции в Киеве

Прямая речь Усика: "Чего вы такой кровожадный? Такие вопросы задают. Победа есть, все нормально. Почему обязательно, чтобы человек падал? У него есть родные и близкие, мать и отец. Это большой кусок здоровья в минус, если человек падает и теряет сознание. Я не за это. и не за то, чтобы он встал и забыл, какой сегодня день.

Не было нокаута – и слава Богу. Здоровее с Антохой (Энтони Джошуа – УП) будем".

Детали: В свою очередь, промоутер Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что гонг об окончании 12 раунда якобы раздался на 5 секунд раньше, чем запланировано, чтобы Джошуа избежал нокаута.

"С момента гонга до момента включения секундомера прошло пять секунд. Нас тоже волновал этот вопрос. Мы на следующее утро с секундомером все измерили по трансляции – действительно от гонга до гонга прошло ровно три минуты", – сказал Красюк.

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Допис, поширений Joe Rogan (@joerogan)

Он пояснил, что секундомер был включен в момент, когда рефери сказал: "Бокс". А поскольку это был 12-й раунд, рефери пригласил спортсменов поздравить друг друга, на что и было потрачено примерно 5 секунд.

Предыстория: 

Евгений Будерацкий, УП
Темы: Усикспорт
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