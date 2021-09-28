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Талибы запретили женщинам ходить в Кабульский университет

Вторник, 28 сентября 2021, 16:40
ФОТО GANDHARA

Новый ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гайрат, которого назначили боевики "Талибана", запретил женщинам посещать учебное заведение на неопределенный срок в качестве преподавателей или студентов.

Источник: New York Times

Прямая речь: "Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не разрешат поступать в университеты или работать. Ислам прежде всего".

Детали: Некоторые сотрудники-женщины, работавшие в условиях относительной свободы в течение последних двух десятилетий, выступили против нового указа, поставив под сомнение идею о том, что Талибан имеет монополию на определение исламской веры.

В дни после захвата власти талибами в августе официальные лица изо всех сил настаивали на том, что это время будет лучше для женщин, которым будет разрешено учиться, работать и даже участвовать в управлении государством.

Но ничего этого не произошло. Новое правительство запретило женщинам возвращаться на работу, ссылаясь на соображения безопасности, хотя официальные лица назвали это временным решением.

Две недели назад талибы заменили президента Кабульского университета Гайратом, 34-летним приверженцем движения, который назвал школы страны "центрами проституции".

Десятки тысяч студентов государственных университетов остаются дома, потому что их заведения закрыты. Американский университет в Афганистане, в который США вложили более 100 миллионов долларов, был полностью заброшен и взят под контроль талибами.

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Напомним:

  • Сотрудницам мэрии афганского Кабула приказали оставаться дома, позволив работу только тем, кого нельзя заменить мужчинами.
  • Талибы не разрешают женщинам заниматься крикетом или любым другим видом спорта.
  • Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который когда-то придерживался строгих религиозных доктрин.
  • В школах разрешается учиться только парням.

Украинская правда
Темы: ТалибанАфганистантерроризм
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