Цепкало закликав білорусів захищатися, за це на нього відкрили нову справу
Опозиційний політик Валерій Цепкало, якого не допустили до виборів у Білорусі, і який живе в Латвії, відреагував на смерть КДБшника, а також закликав громадян країни захищати себе. За це на нього відкрили ще одну справу.
Джерело: Цепкало, Слідчий комітет Білорусі в telegram
Деталі: Цепкало відреагував на вбивство айтівця та співробітника КДБ в Білорусі.
Пряма мова Цепкало: "Андрій дав відсіч перевертням в погонах і нагадав білорусам про честь і гідність, про борг і обов'язок захищати себе, свій будинок і свою сім'ю. Андрій показав, як потрібно відповідати тим, хто сьогодні вважає, що, якщо у них зброя, значить вони мають рацію ".
Більше деталей: В СК заявили, що через висловлювання порушили кримінальну справу "за заклики до дій, які завдають шкоди нацбезпеці Республіки Білорусь".
Дослівно: "Слідчим комітетом Білорусі розслідується кримінальна справа про вбивство співробітника КДБ у зв'язку із здійсненням ним службової діяльності. Ця страшна трагедія шокувала населення країни ...
Цепкало розмістив в Інтернеті відеозапис, в якому назвав вбивство співробітника КДБ "прикладом того, як треба боротися" для всіх жителів Республіки Білорусь, публічно закликав до збройного захоплення державної влади, насильницької зміни конституційного ладу, а також вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці Республіки Білорусь".
Передісторія: Співробітники КДБ застрелили айтівця компанії EPAM після того, як він нібито смертельно поранив їхнього співробітника під час відпрацювання адрес, за якими "могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності".
Відео розмістили у себе провладні телеграм-канали. Опозиційні, своєю чергою, вважають запис постановкою.
Нагадаємо:
- Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Валерія Цепкала кандидатом у президенти.
- 24 липня стало відомо, що він виїхав із Білорусі в РФ і вивіз із собою дітей. Пізніше з'явилася інформація, що Цепкало перемістився до Києва. У день виборів президента Білорусі, 9 серпня, стало відомо, що його дружина Вероніка Цепкало виїхала з Мінська до Москви.
- Наприкінці минулого року Валерій і Вероніка Цепкало переїхали до Латвії: там вони створили фонд допомоги білоруським жінкам, що постраждали від дій влади, а також допомагають біженцям з Білорусі, що отримали в Латвії політичний притулок.