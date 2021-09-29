Цепкало закликав білорусів захищатися, за це на нього відкрили нову справу

Опозиційний політик Валерій Цепкало, якого не допустили до виборів у Білорусі, і який живе в Латвії, відреагував на смерть КДБшника, а також закликав громадян країни захищати себе. За це на нього відкрили ще одну справу.

Джерело: Цепкало, Слідчий комітет Білорусі в telegram

Деталі: Цепкало відреагував на вбивство айтівця та співробітника КДБ в Білорусі.

Пряма мова Цепкало: "Андрій дав відсіч перевертням в погонах і нагадав білорусам про честь і гідність, про борг і обов'язок захищати себе, свій будинок і свою сім'ю. Андрій показав, як потрібно відповідати тим, хто сьогодні вважає, що, якщо у них зброя, значить вони мають рацію ".

Більше деталей: В СК заявили, що через висловлювання порушили кримінальну справу "за заклики до дій, які завдають шкоди нацбезпеці Республіки Білорусь".

Дослівно: "Слідчим комітетом Білорусі розслідується кримінальна справа про вбивство співробітника КДБ у зв'язку із здійсненням ним службової діяльності. Ця страшна трагедія шокувала населення країни ...

Цепкало розмістив в Інтернеті відеозапис, в якому назвав вбивство співробітника КДБ "прикладом того, як треба боротися" для всіх жителів Республіки Білорусь, публічно закликав до збройного захоплення державної влади, насильницької зміни конституційного ладу, а також вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці Республіки Білорусь".

Передісторія: Співробітники КДБ застрелили айтівця компанії EPAM після того, як він нібито смертельно поранив їхнього співробітника під час відпрацювання адрес, за якими "могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності".

Відео розмістили у себе провладні телеграм-канали. Опозиційні, своєю чергою, вважають запис постановкою.

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