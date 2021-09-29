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Цепкало призвал беларусов защищаться, за это на него открыли новое дело

Среда, 29 сентября 2021, 20:52
Цепкало призвал беларусов защищаться, за это на него открыли новое дело
фото: Tut.by

Оппозиционный политик Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам в Беларуси, и который живет в Латвии, отреагировал на смерть КГБшника, а также призвал граждан страны защищать себя. За это на него открыли еще одно дело.

Источник: Цепкало, Следственный комитет Беларуси в telegram

Детали: Цепкало отреагировал на убийство айтишника и сотрудника КГБ в Беларуси.

Прямая речь Цепкало: "Андрей дал отпор оборотням в погонах и напомнил беларусам о чести и достоинстве, о долге и обязанности защищать себя, свой дом и свою семью. Андрей показал, как нужно отвечать тем, кто сегодня считает, что, если у них оружие, значит они правы".

Больше деталей: В СК заявили, что из-за высказываний возбудили уголовное дело "за призывы к действиям, причиняющим вред нацбезопасности Республики Беларусь".

Дословно: "Следственным комитетом Беларуси расследуется уголовное дело об убийстве сотрудника КГБ в связи с осуществлением им служебной деятельности. Эта страшная трагедия шокировала население страны…

Цепкало разместил в Интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ "примером того, как надо бороться" для всех жителей Республики Беларусь, публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Предыстория: Сотрудники КДБ застрелили айтишника компании EPAM после того, как он якобы смертельно ранил их сотрудника во время отработки адресов, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".

Видео разместили у себя провластные телеграмм-каналы. Оппозиционные, в свою очередь, считают запись постановкой.

Напомним:

  • В прошлом году Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты.
  • 24 июля 2020 года стало известно, что он уехал из Беларуси в РФ и вывез с собой детей. Позже появилась информация, что Валерий Цепкало переместился в Киев. В день выборов президента Беларуси, 9 августа, стало известно, что его жена Вероника Цепкало уехала из Минска в Москву.
  • В конце прошлого года Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию: там они создали фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий власти, а также помогают беженцам из Беларуси, получившие в Латвии политическое убежище.

Украинская правда

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Темы: Беларусьмитинги
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