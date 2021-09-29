Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Цепкало призвал беларусов защищаться, за это на него открыли новое дело

Среда, 29 сентября 2021, 20:52
фото: Tut.by

Оппозиционный политик Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам в Беларуси, и который живет в Латвии, отреагировал на смерть КГБшника, а также призвал граждан страны защищать себя. За это на него открыли еще одно дело.

Источник: Цепкало, Следственный комитет Беларуси в telegram

Детали: Цепкало отреагировал на убийство айтишника и сотрудника КГБ в Беларуси.

Прямая речь Цепкало: "Андрей дал отпор оборотням в погонах и напомнил беларусам о чести и достоинстве, о долге и обязанности защищать себя, свой дом и свою семью. Андрей показал, как нужно отвечать тем, кто сегодня считает, что, если у них оружие, значит они правы".

Больше деталей: В СК заявили, что из-за высказываний возбудили уголовное дело "за призывы к действиям, причиняющим вред нацбезопасности Республики Беларусь".

Дословно: "Следственным комитетом Беларуси расследуется уголовное дело об убийстве сотрудника КГБ в связи с осуществлением им служебной деятельности. Эта страшная трагедия шокировала население страны…

Цепкало разместил в Интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ "примером того, как надо бороться" для всех жителей Республики Беларусь, публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Предыстория: Сотрудники КДБ застрелили айтишника компании EPAM после того, как он якобы смертельно ранил их сотрудника во время отработки адресов, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".

Видео разместили у себя провластные телеграмм-каналы. Оппозиционные, в свою очередь, считают запись постановкой.

Напомним:

  • В прошлом году Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты.
  • 24 июля 2020 года стало известно, что он уехал из Беларуси в РФ и вывез с собой детей. Позже появилась информация, что Валерий Цепкало переместился в Киев. В день выборов президента Беларуси, 9 августа, стало известно, что его жена Вероника Цепкало уехала из Минска в Москву.
  • В конце прошлого года Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию: там они создали фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий власти, а также помогают беженцам из Беларуси, получившие в Латвии политическое убежище.

Украинская правда
Темы: Беларусьмитинги
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Слуги народа" приехали в Трускавец

Главные новости четверга и ночи: Разумков, погибший военный

Украина вошла в десятку стран мира, где за сутки больше всего смертей от COVID-19

"Вясна": КГБ Беларуси задержал полсотни человек — вероятно, из-за комментариев об убийстве айтишника

фотоВ четверг боевики убили военного из Днепропетровщины

"Маленькие мелочи и регламентная война": Арахамия аргументировал отставку спикера Рады

Все новости...
Беларусь
Запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси продлили
В Беларуси насчитали более 700 политзаключенных – правозащитники
Еврокомиссия предложила усложнить выдачу виз чиновникам режима Лукашенко
Последние новости
09:36
"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину
09:26
С 1 октября тариф на электроэнергию для большинства украинцев уменьшился на 17%
09:24
видео Саакашвили говорит, что уже прилетел в Грузию
09:11
Почти 130 тысяч COVID-прививок сделали в Украине в последний день сентября
08:52
Польша продлила чрезвычайное положение на границе с Беларусью на два месяца
08:35
видео"Слуги народа" приехали в Трускавец
08:17
12 тысяч больных COVID за сутки в Украине, более 10% – на Харьковщине
08:00
Главные новости четверга и ночи: Разумков, погибший военный
07:27
Война на Донбассе: Оккупанты 13 раз нарушили "тишину", есть раненый
07:05
"Схемы": "Антонов" переплачивает за заправку своих самолетов, отвергая предложения подешевле
Все новости...