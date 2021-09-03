Комітет Ради відмовився реформувати КС
Народні депутати відмовились підтримувати всі поправки, які стосуються конкурсного відбору суддів Конституційного Суду, на засіданні комітету з правової політики 2 вересня.
Джерело: Фундація DEJURE з посиланням на голову правління організації Михайла Жернакова
Пряма мова Жернакова: "За нашою інформацією, Рада суддів погрожує не призначати на своєму з’їзді кандидатів до КСУ, яких у разі конкурсу відбере конкурсна комісія. Таким чином, народні депутати вирішили піти на шляху старих корумпованих судових еліт, заблокувати реформу Конституційного Суду на роки та жодним чином не розв'язувати питання конституційної кризи, що склалась".
Деталі: За його словами, на засіданні народні депутати повторно розглянули поправки до проекту закону № 4533 "Про конституційну процедуру", який був підготовлений до розгляду ще у червні.
2 вересня комітет вирішив виключити раніше враховані правки щодо конкурсної процедури відбору кандидатів на посаду судді КСУ, залишивши її такою, яка є на сьогодні.
Цю інформацію підтвердили "Український правді" у комітеті.
Жернаков додав, що Фундація виступає категорично проти цього і закликає Верховну Раду та президента виконати обіцянки, дані українському народу, та повністю очистити Конституційний Суд за допомогою прозорої конкурсної процедури із залученням міжнародних експертів.
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Передісторія:
- Раніше громадські організації закликали президента не поглиблювати конституційну кризу та посприяти конституційному очищенню складу КСУ.
- Вони наголошують, що для цього вкрай необхідно запровадити конкурсний відбір на посади суддів Конституційного Суду, що було підтримано комітетом у червні цього року.
- Конституційний суд опинився в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів.
- 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КС Олександра Тупицького від посади судді КС.
- 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями КС.
- Тупицький і Касмінін звернулися до Окружного адмінсуду Києва, аби зберегти свої посади й зарплати.