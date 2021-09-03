Комітет Ради відмовився реформувати КС

Народні депутати відмовились підтримувати всі поправки, які стосуються конкурсного відбору суддів Конституційного Суду, на засіданні комітету з правової політики 2 вересня.

Джерело: Фундація DEJURE з посиланням на голову правління організації Михайла Жернакова

Пряма мова Жернакова: "За нашою інформацією, Рада суддів погрожує не призначати на своєму з’їзді кандидатів до КСУ, яких у разі конкурсу відбере конкурсна комісія. Таким чином, народні депутати вирішили піти на шляху старих корумпованих судових еліт, заблокувати реформу Конституційного Суду на роки та жодним чином не розв'язувати питання конституційної кризи, що склалась".

Деталі: За його словами, на засіданні народні депутати повторно розглянули поправки до проекту закону № 4533 "Про конституційну процедуру", який був підготовлений до розгляду ще у червні.

2 вересня комітет вирішив виключити раніше враховані правки щодо конкурсної процедури відбору кандидатів на посаду судді КСУ, залишивши її такою, яка є на сьогодні.

Цю інформацію підтвердили "Український правді" у комітеті.

Жернаков додав, що Фундація виступає категорично проти цього і закликає Верховну Раду та президента виконати обіцянки, дані українському народу, та повністю очистити Конституційний Суд за допомогою прозорої конкурсної процедури із залученням міжнародних експертів.

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