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Разумков проти двох термінів Зеленського

Четвер, 30 вересня 2021, 11:53
Фото УП

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вірить у те, що президент Володимир Зеленський дотримає обіцянки і не балотуватиметься вдруге, бо іншого глава держави поки не говорив, і йти на один термін – правильно.

Джерело: Разумков в інтерв’ю "Українській правді", відповідаючи на питання, чи вірить він у другий термін Зеленського

Пряма мова: "Поки що вірив в те, що президент іншого не говорив. У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно". 

Деталі: Разумков пояснив, що будь-який політик і гіпотетичний президент "десь всередині свого терміну, з третього року, починає думати про наступний термін", і це негативно позначається "на ефективності діяльності державного діяча".

За словами спікера, під час підготовки до наступних виборів людина перестає "бути державником" і стає "політиком" – думає про те, як поліпшити чи зберегти свій рейтинг.

Таким чином виходить, що вона вже має "не 5 років для виконання тих завдань, які були поставлені, а 3".

Передісторія:

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроЗеленськийвибори


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