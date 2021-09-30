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Разумков против двух сроков Зеленского

Четверг, 30 сентября 2021, 11:53
Фото УП

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков верит в то, что президент Владимир Зеленский сдержит обещание и не будет баллотироваться во второй раз, потому что другого глава государства пока не говорил, и идти на один срок – правильно.

Источник: Разумков в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос, верит ли он во второй срок Зеленского

Прямая речь: "Пока верил в то, что президент другого не говорил. В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно".

Детали: Разумков объяснил, что любой политик и гипотетический президент "где-то в середине своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке", и это негативно сказывается "на эффективности деятельности государственного деятеля".

По словам спикера, во время подготовки к следующим выборам человек перестает "быть государственником" и становится "политиком" – думает о том, как улучшить или сохранить свой рейтинг.

Таким образом получается, что он уже имеет "не 5 лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а 3".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийЗеленскийвиборы
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