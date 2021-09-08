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17 пацієнтів лікарні загинули внаслідок повені в Мексиці

Середа, 8 вересня 2021, 04:20
17 пацієнтів лікарні загинули внаслідок повені в Мексиці
AFP

Сильна повінь призвела до загибелі 17 осіб в лікарні в місті Тула в  мексиканського штату Ідальго.

Джерело: Reuters, губернатор Ідальго Омар Файад

Деталі:  Внаслідок повені в лікарні відключилася електрика. Омар Файад повідомив, що 15 або 16 з 17 загиблих були пацієнтами з COVID-19.

Більше 40 інших пацієнтів були евакуйовані працівниками служби екстреної допомоги.

Початкова оцінка засвідчила, що близько 2 тисяч будинків постраждали від повені.

Зазначається, що стихійне лихо виникло внаслідок того, що проливні дощі викликали вихід річки Тула з берегів.

Нагадаємо: Тиждень тому через зливи та повені, які викликав буревій "Іда" на північному сході США, загинули щонайменше 46 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мексикастихійне лихо
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