У Римі стались масштабні сутички на акції проти ковід-паспортів

У Римі акція протесту проти вимоги ковід-сертифікатів у низці сфер життя переросла у сутички з поліцією із застосуванням водомета. Затримали загалом 12 осіб, серед яких і представників крайнього правого руху Forza Nuova.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Clashes take place between protesters and police in Rome, Italy during the protest against the vaccine passes. pic.twitter.com/ZbR4SHpsh6