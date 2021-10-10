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Порошенко заявив, що Зеленський став на рейки Антимайдану

Неділя, 10 жовтня 2021, 21:30
Порошенко заявив, що Зеленський став на рейки Антимайдану
Порошенко перед прихильниками 10 жовтня, фото "ЄС"

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявляє, що президент Володимир Зеленський "став на рейки Антимайдану".

Джерело: Порошенко, якого цитує сайт "Європейської солідарності"

Пряма мова: "Мені дуже шкода, що так швидко, за 2,5 роки Зеленський став на рейки Антимайдану. Весь цей його непотріб, який він набрав з команди Януковича, влаштував у себе".

"От він (Зеленський – ред.) віддав команду штурмувати. Навіщо він це зробив? Для того, щоб сховати власні злочини. Тому що він думає, що Україна забуде або пробачить злочини, які були вчинені. Це називається "димова завіса"".

Деталі: Порошенко зазначив, що в багатьох країнах світу після витоку документів Pandora Papers розпочалися розслідування та відставки високопосадовців.

"А Зеленський ані пари з вуст. Вийди, поясни – 41 млн доларів, які ти в кишеню отримав від Коломойського, це плата за що? І що ти продав? Душу? Чи він тебе купив? Там написано, що він купив 50% акцій. То сьогодні 50% Зеленського належить Коломойському? Він так нічого українському народу і не пояснив", – сказав експрезидент.

"Ми з завтрашнього дня вимагаємо відповіді від Зеленського і його банди про злочини, які вони скоїли. І саме це їх налякало", – переконаний Порошенко.

Що передувало: Під будинком Порошенка в Козині з 9 жовтня проходять акції його противників і прихильників. 

У суботу десятки молодиків намагалися прорватися до будинку Порошенка. Між ними та прихильниками п’ятого президента сталися сутички, відео та фото яких виклали у мережу депутати "ЄС".

Сам експрезидент в ніч на 10 жовтня під час спілкування зі своїми прихильниками, що зібралися біля його будинку, пригрозив Офісу президента відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

У неділю вдень поліція склала адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство на учасника акції біля будинку Порошенка.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗеленськийМайдан
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