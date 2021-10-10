Порошенко заявил, что Зеленский стал на рельсы Антимайдана

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что президент Владимир Зеленский "стал на рельсы Антимайдана".

Источник: Порошенко, которого цитирует сайт "Европейской солидарности"

Прямая речь: "Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года Зеленский стал на рельсы Антимайдана. Весь этот его хлам, который он набрал из команды Януковича, устроил у себя".

"Вот он (Зеленский - ред.) отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? Для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому что он думает, что Украина забудет или простит совершенные преступления. Это называется "дымовая завеса"".

Детали: Порошенко отметил, что во многих странах мира после утечки документов Pandora Papers начались расследования и отставки чиновников.

"А Зеленский ни слова. Выйди, объясни – 41 млн долларов, которые ты в карман получил от Коломойского, это плата за что и что ты продал? Душу? Или он тебя купил? Там написано, что он купил 50% акций. Так сегодня 50% Зеленского принадлежит Коломойскому? Он так ничего украинскому народу и не объяснил", - сказал экс-президент.

"Мы с завтрашнего дня требуем ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. И именно это их напугало", - убежден Порошенко.

Что предшествовало: Под домом Порошенко в Козине с 9 октября проходят акции его противников и сторонников.

В субботу десятки молодых людей пытались прорваться к дому Порошенко. Между ними и сторонниками пятого президента произошли столкновения, видео и фото которых опубликовали депутаты "ЕС".

Сам экс-президент в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

В воскресенье днем полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве на участника акции возле дома Порошенко.