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Порошенко заявил, что Зеленский стал на рельсы Антимайдана

Воскресенье, 10 октября 2021, 21:30
Порошенко заявил, что Зеленский стал на рельсы Антимайдана
Порошенко перед сторонниками 10 октября, фото "ЕС"

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что президент Владимир Зеленский "стал на рельсы Антимайдана".

Источник: Порошенко, которого цитирует сайт "Европейской солидарности"

Прямая речь: "Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года Зеленский стал на рельсы Антимайдана. Весь этот его хлам, который он набрал из команды Януковича, устроил у себя".

"Вот он (Зеленский - ред.) отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? Для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому что он думает, что Украина забудет или простит совершенные преступления. Это называется "дымовая завеса"".

Детали: Порошенко отметил, что во многих странах мира после утечки документов Pandora Papers начались расследования и отставки чиновников.

"А Зеленский ни слова. Выйди, объясни – 41 млн долларов, которые ты в карман получил от Коломойского, это плата за что и что ты продал? Душу? Или он тебя купил? Там написано, что он купил 50% акций. Так сегодня 50% Зеленского принадлежит Коломойскому? Он так ничего украинскому народу и не объяснил", - сказал экс-президент.

"Мы с завтрашнего дня требуем ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. И именно это их напугало", - убежден Порошенко.

Что предшествовалоПод домом Порошенко в Козине с 9 октября проходят акции его противников и сторонников.

В субботу десятки молодых людей пытались прорваться к дому Порошенко. Между ними и сторонниками пятого президента произошли столкновения, видео и фото которых опубликовали депутаты "ЕС".

Сам экс-президент в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

В воскресенье днем полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве на участника акции возле дома Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЗеленскийМайдан
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