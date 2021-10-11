Медведев о Зеленском: Вывернутый наизнанку человек 

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с нынешним украинским руководством, он посвятил этому статью, в которой обвинил Владимира Зеленского в отказе от "своей идентичности".

Источник: статья Медведева, опубликованная в газете "Коммерсант" ("Ъ")

Детали: Медведев заявил, что "Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю", а ее первые лица не имеют "никакой устойчивой самоидентификации, несчастные люди".

По его мнению, Владимир Зеленский с приходом к власти предал себя, свой язык и свою идентичность, чтобы удержаться на посту президента, из-за чего переживает "ежедневный когнитивный диссонанс".

Прямая речь: "Нынешний президент этой измученной страны – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников.

Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути – отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины (которые, надо признаться, там всегда были, но составляли от силы 5–7% активного населения).

Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное "сальто-мортале". Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС".

Больше деталей: Российский политик уверен, что украинский президент вынужден "маневрировать между различными силами", – "нациками", крымскими татарами, украинцами и русскими, – "чтобы ему не сломали шею".

По мнению Медведева, Зеленский хотел встроиться в "пантеон героев" националистов и вынужден был признать Бандеру и Шухевича. При этом российский чиновник приводит документ о еврейских погромах во Львове в 1941 году.

Прямая речь Медведева: "Ему (Зеленскому – ред.) явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам.

Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды.

Вывернутый наизнанку человек. Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак".

Почему это важно: Владимир Зеленский давно добивается встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным, но в Кремле отказываются говорить на актуальные для Украины темы (деоккупация Крыма и Донбасса) и диктуют свои (отмена санкций, возвращение дипломатов, возобновление транспортного сообщения и т.д.).

Этому предшествовало: В июле президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках "об историческом единстве россиян и украинцев".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о братских народах Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

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