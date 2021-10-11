СБУшник-утікач Нескоромний каже, що підтримує зв'язок із чиновниками ОП

Колишній перший заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, якого нібито замовив замах на начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, заявив, що досі спілкується із посадовцями в Офісі президента і готовий піти на допит в ДБР.

Джерело: стаття УП "Мене зіштовхували із Зеленським лобами". Біглий СБУшник Нескоромний і його кум Расюк про "замах на праву руку Баканова"

Пряма мова: "Я вам все розповісти не можу, але я перебуваю в комунікації з владою. Мені обіцяли багато. Ці обіцянки не виконали".

Деталі: За його словами, він спілкується з кимось із офісу президента.

Нескоромний додав, що в ОП йому обіцяли, що все буде по закону: "Вони все розуміли, що це провокація, все вигадано. Поки Іван Геннадійович (Баканов - ред.) не забив Расюка руками-ногами, не закатував, не отримав якісь показання".

Він також зізнався, що до цих пір підтримує зв'язок з кимось із влади, але не сказав з ким.

Колишній співробітник СБУ заявив, що прийшов би на допит, але в інший правоохоронний орган: "Я боюся, що просто вб'ють мене. Я є носієм такої інформації, яка для Івана Геннадійовича і Андрія Олеговича не надто буде коректною. Плюс, після того, як Юрій Расюк написав заяву в ДБР про тортури, в принципі, я нічому не дивуюся".

Він стверджує, що є конфлікт інтересів, адже половину слідчих, які розслідують підготовку до нападу, Нескоромний привертав до адмінвідповідальності і знімав з посад.

Нескоромний стверджує, що цим має займатися Державне бюро розслідування: "Я готовий прийти в ДБР, дати будь-які пояснення, відповісти на будь-які питання, пройти всі детектори брехні".

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