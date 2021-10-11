Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУшник-утікач Нескоромний каже, що підтримує зв'язок із чиновниками ОП

Понеділок, 11 жовтня 2021, 15:09

Колишній перший заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, якого нібито замовив замах на начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, заявив, що досі спілкується із посадовцями в Офісі президента і готовий піти на допит в ДБР.   

Джерело: стаття УП "Мене зіштовхували із Зеленським лобами". Біглий СБУшник Нескоромний і його кум Расюк про "замах на праву руку Баканова"

Пряма мова: "Я вам все розповісти не можу, але я перебуваю в комунікації з владою. Мені обіцяли багато. Ці обіцянки не виконали".

Деталі: За його словами, він спілкується з кимось із офісу президента.

Нескоромний додав, що в ОП йому обіцяли, що все буде по закону: "Вони все розуміли, що це провокація, все вигадано. Поки Іван Геннадійович (Баканов - ред.) не забив Расюка руками-ногами, не закатував, не отримав якісь показання".

Він також зізнався, що до цих пір підтримує зв'язок з кимось із влади, але не сказав з ким.

Колишній співробітник СБУ заявив, що прийшов би на допит, але в інший правоохоронний орган: "Я боюся, що просто вб'ють мене. Я є носієм такої інформації, яка для Івана Геннадійовича і Андрія Олеговича не надто буде коректною. Плюс, після того, як Юрій Расюк написав заяву в ДБР про тортури, в принципі, я нічому не дивуюся".

Він стверджує, що є конфлікт інтересів, адже половину слідчих, які розслідують підготовку до нападу, Нескоромний привертав до адмінвідповідальності і знімав з посад.

Нескоромний стверджує, що цим має займатися Державне бюро розслідування: "Я готовий прийти в ДБР, дати будь-які пояснення, відповісти на будь-які питання, пройти всі детектори брехні".

Читайте також: Секретні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і при чому тут брат Єрмака

Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
  • Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.

Українська правда
Теми: Офіс президентаСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США: Палата представників схвалила підвищення боргової стелі

Відбір на ЧС-22: збірна України знову повернулася до серії "нічиїх"

Нацкомісія з ТЕБ та НС рекомендує розпочати канікули раніше – Ляшко

Новини 12 жовтня: "відкрите небо" з ЄС, перша область у "червоній" зоні

Замість арешту чи мільярдної застави суд відправив Медведчука додому

У Зеленського заспокоюють українців: "газу цілком достатньо"

Усі новини...
Офіс президента
У Зеленського відреагували на "шантажистську" статтю Медведєва
"Мене зіштовхували із Зеленським лобами". Біглий СБУшник Нескоромний і його кум Расюк про "замах на праву руку Баканова"
Сутички під будинком Порошенка: п’ятий президент звернувся до Зеленського
Останні новини
05:28
У G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану
04:25
Міністр оборони США приїде до України
03:20
США: Палата представників схвалила підвищення боргової стелі
02:23
Японія в грудні почне щеплення третьою дозою COVID-вакцини
01:21
Проти опозиціонерів Тихановської і Латушка порушили ще одну кримінальну справу
00:23
Справа заволодіння землею в Одесі: суд призначив одеській посадовиці 26 млн гривень застави
23:40
Відбір на ЧС-22: збірна України знову повернулася до серії "нічиїх"
23:33
Нацкомісія з ТЕБ та НС рекомендує розпочати канікули раніше – Ляшко
22:56
Уряд Грузії створить групу медиків, які слідкуватимуть за здоров’ям Саакашвілі
22:35
Прокурори оскаржать домашній арешт Медведчуку, оскільки "є ризик його переховування"
Усі новини...