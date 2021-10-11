Беглый СБУшник Нескоромный говорит, что поддерживает связь с чиновниками ОП

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, который якобы заказал покушение на начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил, что до сих пор общается с чиновниками в Офисе президента и готов пойти на допрос в ГБР.

Источник: статья УП "Меня сталкивали с Зеленским лбами". Беглый СБУшник Нескоромный и его кум Расюк о "покушении на правую руку Баканова"

Прямая речь: "Я вам все рассказать не могу, но я нахожусь в коммуникации с властью. Мне обещали много. Эти обещания не выполнили".

Детали: По его словам, он общается с кем-то из офиса президента.

Нескоромный добавил, что в ОП ему обещали, что все будет по закону: "Они все понимали, что это провокация, все выдумано. Пока Иван Геннадьевич (Баканов – ред.) не забил Расюка руками-ногами, не запытал, не получил какие-то показания".

Он также признался, что до сих пор поддерживает связь с кем-то из власти, но не сказал с кем.

Бывший сотрудник СБУ заявил, что пришел бы на допрос, но в другой правоохранительный орган: "Я боюсь, что просто убьют меня. Я являюсь носителем такой информации, которая для Иван Геннадьевича и Андрея Олеговича не очень будет корректна. Плюс, после того, как Юрий Расюк написал заявление в ДБР о пытках, в принципе, я ничему не удивляюсь".

Он утверждает, что есть конфликт интересов, ведь половину следователей, которые расследуют преступление, Нескоромный привлекал к административной ответственности и снимал с должностей.

Нескоромный утверждает, что этим должно заниматься Государственное бюро расследования: "Я готов прийти в ГБР, дать любые пояснения, ответить на любые вопросы, пройти все детекторы лжи".

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