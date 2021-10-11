Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беглый СБУшник Нескоромный говорит, что поддерживает связь с чиновниками ОП

Понедельник, 11 октября 2021, 15:09
Беглый СБУшник Нескоромный говорит, что поддерживает связь с чиновниками ОП

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, который якобы заказал покушение на начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил, что до сих пор общается с чиновниками в Офисе президента и готов пойти на допрос в ГБР.

Источник: статья УП "Меня сталкивали с Зеленским лбами". Беглый СБУшник Нескоромный и его кум Расюк о "покушении на правую руку Баканова"

Прямая речь: "Я вам все рассказать не могу, но я нахожусь в коммуникации с властью. Мне обещали много. Эти обещания не выполнили".

Детали: По его словам, он общается с кем-то из офиса президента.

Нескоромный добавил, что в ОП ему обещали, что все будет по закону: "Они все понимали, что это провокация, все выдумано. Пока Иван Геннадьевич (Баканов – ред.) не забил Расюка руками-ногами, не запытал, не получил какие-то показания".

Он также признался, что до сих пор поддерживает связь с кем-то из власти, но не сказал с кем.

Бывший сотрудник СБУ заявил, что пришел бы на допрос, но в другой правоохранительный орган: "Я боюсь, что просто убьют меня. Я являюсь носителем такой информации, которая для Иван Геннадьевича и Андрея Олеговича не очень будет корректна. Плюс, после того, как Юрий Расюк написал заявление в ДБР о пытках, в принципе, я ничему не удивляюсь".

Он утверждает, что есть конфликт интересов, ведь половину следователей, которые расследуют преступление, Нескоромный привлекал к административной ответственности и снимал с должностей.

Нескоромный утверждает, что этим должно заниматься Государственное бюро расследования: "Я готов прийти в ГБР, дать любые пояснения, ответить на любые вопросы, пройти все детекторы лжи". 

Читайте также: Секретные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака

Предыстория:

  • 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
  • Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
  • Правоохранители обнародовали записи разговоров фигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Офис президента
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: