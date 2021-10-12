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В Киеве больше всего с мая смертей от Covid

Вторник, 12 октября 2021, 10:15
Фото КГГА

25 человек умерли в Киеве от коронавируса за сутки 11 октября – это наибольшее количество с 12 мая, когда умерли 29 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "25 летальных случаев от вируса. 628 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (за сутки – ред.)".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (104), Дарницком (89) и в Оболонском (78) районах.

84 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 311 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 240 884 подтвержденных случая коронавируса, 5 576 больных умерли, преодолели вирус 222 881 житель города, из них 198 – за прошедшие сутки.

Предыстория: 

  • За сутки 9 апреля в Киеве умер 51 человек – это было самое большое суточное количество с начала пандемии.
  • Осенью снова растет количество больных коронавирусом: за сутки 8 октября в столице зафиксировали 863 случая Covid-19, что является самым большим суточным показателем с 29 апреля, когда было обнаружено 868 больных.
  • 1 октября в Киеве резко увеличилось количество умерших за сутки – 22 человека. 
  • За сутки 10 октября в столице умер от коронавируса 21 больной.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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