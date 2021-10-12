Глава Верховного суду: Побоюючись зупинки ВРП, судді йдуть у відставку

Побоювання зупинки діяльності Вищої ради правосуддя призводять до тенденції звільнення суддів, зазначає глава Верховного суду Валентина Данішевська.

Джерело: Данішевська в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Глава ВС пояснила, що перш за все, звільняються судді, які наближаються до граничного віку перебування на посаді, оскільки "ризикують не отримати відставку, якщо ВРП припинить працювати".

Пряма мова: "Тільки від побоювання, що Вища рада правосуддя (ВРП) зупинить свою роботу, почався відтік кадрів. Судовій системі бракувало понад 2 тисячі суддів, а тепер ця цифра зростає. На початку вересня звільнялося у відставку до 30 суддів на тиждень.

Ідуть також і судді, які втомилися від цих перипетій. І це судді, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання. Відсутність достатньої кількості суддів, постійно зростаюча кількість справ, огульна критика з боку влади, ЗМІ та громадськості - причини, за якими судді залишають судову систему".

Деталі: Данішевська додала, що судова влада не заперечує фактів конкретних порушень з боку суддів, але постійні звинувачення на адресу суддів "роблять судову систему вразливою".

При цьому вона висловилася, що часом "не бачить зацікавленості як з боку влади, так і громадськості в тому, щоб судова система була дійсно незалежною".

Також Данішевська звернула увагу на критичну ситуацію з суддями на лінії Донбасу.

Пряма мова: "Ситуація складна по всій країні. Системі не вистачає вже третини суддів. Але те, що і на лінії розмежування не провадиться правосуддя - це вже край, тому що потреба в тих регіонах гостріша. В Авдіївці, наприклад, яка часто обстрілюється, не працює суд. Спочатку були зруйновані приміщення, зараз цю проблему вирішили і треба запускати роботу суду, а суддя цього суду вже не має повноважень... Без ВРП ми не переведемо суддю в Авдіївку, тому що повноваження на це є тільки у ВРП".

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