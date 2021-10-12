Глава Верховного суду: Побоюючись зупинки ВРП, судді йдуть у відставку
Побоювання зупинки діяльності Вищої ради правосуддя призводять до тенденції звільнення суддів, зазначає глава Верховного суду Валентина Данішевська.
Джерело: Данішевська в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Глава ВС пояснила, що перш за все, звільняються судді, які наближаються до граничного віку перебування на посаді, оскільки "ризикують не отримати відставку, якщо ВРП припинить працювати".
Пряма мова: "Тільки від побоювання, що Вища рада правосуддя (ВРП) зупинить свою роботу, почався відтік кадрів. Судовій системі бракувало понад 2 тисячі суддів, а тепер ця цифра зростає. На початку вересня звільнялося у відставку до 30 суддів на тиждень.
Ідуть також і судді, які втомилися від цих перипетій. І це судді, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання. Відсутність достатньої кількості суддів, постійно зростаюча кількість справ, огульна критика з боку влади, ЗМІ та громадськості - причини, за якими судді залишають судову систему".
Деталі: Данішевська додала, що судова влада не заперечує фактів конкретних порушень з боку суддів, але постійні звинувачення на адресу суддів "роблять судову систему вразливою".
При цьому вона висловилася, що часом "не бачить зацікавленості як з боку влади, так і громадськості в тому, щоб судова система була дійсно незалежною".
Також Данішевська звернула увагу на критичну ситуацію з суддями на лінії Донбасу.
Пряма мова: "Ситуація складна по всій країні. Системі не вистачає вже третини суддів. Але те, що і на лінії розмежування не провадиться правосуддя - це вже край, тому що потреба в тих регіонах гостріша. В Авдіївці, наприклад, яка часто обстрілюється, не працює суд. Спочатку були зруйновані приміщення, зараз цю проблему вирішили і треба запускати роботу суду, а суддя цього суду вже не має повноважень... Без ВРП ми не переведемо суддю в Авдіївку, тому що повноваження на це є тільки у ВРП".
Передісторія:
- 14 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
- Рада Суддів 13 вересня не змогла обрати від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів проголосувало лише 4 члени Ради Суддів з 26.
- Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох — міжнародні організації. Таким чином Рада Суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення ВРП.