Глава Верховного суда: Опасаясь остановки ВСП, судьи уходят в отставку

Опасения остановки деятельности Высшего совета правосудия приводят к тенденции увольнения судей, отмечает глава Верховного суда Валентина Данишевская.



Источник: Данишевская в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Глава ВС пояснила, что прежде всего, увольняются судьи, которые приближаются к граничному возрасту пребывания на должности, так как "рискуют не получить отставку, если ВСП прекратит работать".

Прямая речь: "Только от опасения, что Высший совет правосудия (ВСП) остановит свою работу, начался отток кадров. Судебной системе не хватало более 2 тысяч судей, а теперь эта цифра возрастает. В начале сентября увольнялось в отставку до 30 судей в неделю.



Уходят также и судьи, которые устали от этих перипетий. И это судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно возрастающее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности – причины, по которым судьи оставляют судебную систему".

Детали: Данишевская добавила, что судебная власть не отрицает фактов конкретных нарушений со стороны судей, но постоянные обвинения в адрес судей "делают судебную систему уязвимой".



При этом она выразилась, что порой "не видит заинтересованности как со стороны власти, так и общественности в том, чтобы судебная система была действительно независимой".



Также Данишеская обратила внимание на критическую ситуацию с судьями на линии Донбассе.



Прямая речь: "Ситуация сложная по всей стране. Системе не хватает уже трети судей. Но то, что и на линии размежевания не осуществляется правосудие – это уже край, потому что потребность в тех регионах острее. В Авдеевке, например, которая часто обстреливается, не работает суд. Сначала были разрушены помещения, сейчас эту проблему решили и надо запускать работу суда, а судья этого суда уже не имеет полномочий… Без ВСП мы не переведем судью в Авдеевку, потому что полномочия на это есть только у ВСП".

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