Глава Верховного суда: Опасаясь остановки ВСП, судьи уходят в отставку
Опасения остановки деятельности Высшего совета правосудия приводят к тенденции увольнения судей, отмечает глава Верховного суда Валентина Данишевская.
Источник: Данишевская в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
Детали: Глава ВС пояснила, что прежде всего, увольняются судьи, которые приближаются к граничному возрасту пребывания на должности, так как "рискуют не получить отставку, если ВСП прекратит работать".
Прямая речь: "Только от опасения, что Высший совет правосудия (ВСП) остановит свою работу, начался отток кадров. Судебной системе не хватало более 2 тысяч судей, а теперь эта цифра возрастает. В начале сентября увольнялось в отставку до 30 судей в неделю.
Уходят также и судьи, которые устали от этих перипетий. И это судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно возрастающее количество дел, огульная критика со стороны власти, СМИ и общественности – причины, по которым судьи оставляют судебную систему".
Детали: Данишевская добавила, что судебная власть не отрицает фактов конкретных нарушений со стороны судей, но постоянные обвинения в адрес судей "делают судебную систему уязвимой".
При этом она выразилась, что порой "не видит заинтересованности как со стороны власти, так и общественности в том, чтобы судебная система была действительно независимой".
Также Данишеская обратила внимание на критическую ситуацию с судьями на линии Донбассе.
Прямая речь: "Ситуация сложная по всей стране. Системе не хватает уже трети судей. Но то, что и на линии размежевания не осуществляется правосудие – это уже край, потому что потребность в тех регионах острее. В Авдеевке, например, которая часто обстреливается, не работает суд. Сначала были разрушены помещения, сейчас эту проблему решили и надо запускать работу суда, а судья этого суда уже не имеет полномочий… Без ВСП мы не переведем судью в Авдеевку, потому что полномочия на это есть только у ВСП".
Предыстория:
- 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе Высшего совета правосудия, предусматривающий проверку на добродетель членов ВРУ, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
- Совет Судей 13 сентября не смог выбрать от себя трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена Совета Судей из 26.
- Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет Судей Украины, еще трех - международные организации. Таким образом Совет Судей заблокировала основную часть судебной реформы - очищение ВРУ.