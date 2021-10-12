Троє кандидатів знялися з довиборів у Раду

12 жовтня 2021 року троє кандидатів у народні депутати України подали до ЦВК заяви про відмову від балотування.

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: Комісія розглянула заяви та скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати України Колихаєва Юрія Анатолійовича і Лагути Геннадія Борисовича, які балотувалися в ОВО № 184 у порядку самовисування, та Шевченка Віктора Олександровича, який балотувався в ОВО № 197 у порядку самовисування на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року.

Таким чином, станом на 12 жовтня 2021 року, на проміжних виборах народних депутатів України 31 березня 2021 року балотується 41 кандидат у народні депутати України:

в ОВО № 184 (Херсонська область) – 16 кандидатів; в ОВО № 197 (Черкаська область) – 25 кандидатів.

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