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Троє кандидатів знялися з довиборів у Раду

Вівторок, 12 жовтня 2021, 19:33
Троє кандидатів знялися з довиборів у Раду
фото: цвк

12 жовтня 2021 року троє кандидатів у народні депутати України подали до ЦВК заяви про відмову від балотування.

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: Комісія розглянула заяви та скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати України Колихаєва Юрія Анатолійовича і Лагути Геннадія Борисовича, які балотувалися в ОВО № 184 у порядку самовисування, та Шевченка Віктора Олександровича, який балотувався в ОВО № 197 у порядку самовисування на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року.

Таким чином, станом на 12 жовтня 2021 року, на проміжних виборах народних депутатів України 31 березня 2021 року балотується 41 кандидат у народні депутати України:

  1. в ОВО № 184  (Херсонська область) – 16 кандидатів;
  2. в ОВО № 197 (Черкаська область) – 25 кандидатів.

Передісторія:             

  • 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.  
  • 30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень "слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва
  • Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
  • Самовисуванець Ігор Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

Українська правда
Теми: вибориЧеркаська областьХерсонська область
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