Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трое кандидатов снялись с довыборов в Раду

Вторник, 12 октября 2021, 19:33
Трое кандидатов снялись с довыборов в Раду
фото: цик

12 октября 2021 трое кандидатов в народные депутаты Украины подали в ЦИК заявления об отказе баллотироваться.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали Комиссия рассмотрела заявления и отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины Колихаева Юрия Анатольевича и Лагуты Геннадия Борисовича, которые баллотировались в ОВО № 184 в порядке самовыдвижения, и Шевченко Виктора Александровича, который баллотировался в ОВО № 197 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года.

Таким образом, на 12 октября 2021, на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 марта 2021 баллотируется 41 кандидат в народные депутаты Украины:

  1. в ОВО № 184 (Херсонская область) - 16 кандидатов;
  2. в ОВО № 197 (Черкасская область) - 25 кандидатов.

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначилапромежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий"слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.
  • Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.
  • Игорь Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыЧеркасская областьХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: