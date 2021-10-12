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Трое кандидатов снялись с довыборов в Раду

Вторник, 12 октября 2021, 19:33
фото: цик

12 октября 2021 трое кандидатов в народные депутаты Украины подали в ЦИК заявления об отказе баллотироваться.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали Комиссия рассмотрела заявления и отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины Колихаева Юрия Анатольевича и Лагуты Геннадия Борисовича, которые баллотировались в ОВО № 184 в порядке самовыдвижения, и Шевченко Виктора Александровича, который баллотировался в ОВО № 197 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года.

Таким образом, на 12 октября 2021, на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 марта 2021 баллотируется 41 кандидат в народные депутаты Украины:

  1. в ОВО № 184 (Херсонская область) - 16 кандидатов;
  2. в ОВО № 197 (Черкасская область) - 25 кандидатов.

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначилапромежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий"слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.
  • Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.
  • Игорь Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.

Темы: виборыЧеркасская областьХерсонская область
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