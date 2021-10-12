Трое кандидатов снялись с довыборов в Раду

12 октября 2021 трое кандидатов в народные депутаты Украины подали в ЦИК заявления об отказе баллотироваться.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали Комиссия рассмотрела заявления и отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины Колихаева Юрия Анатольевича и Лагуты Геннадия Борисовича, которые баллотировались в ОВО № 184 в порядке самовыдвижения, и Шевченко Виктора Александровича, который баллотировался в ОВО № 197 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года.

Таким образом, на 12 октября 2021, на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 марта 2021 баллотируется 41 кандидат в народные депутаты Украины:

в ОВО № 184 (Херсонская область) - 16 кандидатов; в ОВО № 197 (Черкасская область) - 25 кандидатов.

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