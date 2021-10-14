У Полякова після смерті виявили катетери з невідомою речовиною – Єнін

Під час огляду тіла народного депутата Антона Полякова було виявлено два катетери з речовиною бурого кольору, а також готівку.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу ввечері

Пряма мова: "Під час огляду тіла вже покійного народного депутата серед його особистих речей було виявлено готівку в сумі близько 10 тисяч гривень і 800 доларів США, а так само два зразки катетерів з речовиною бурого кольору. Що це за речовина – ми досліджуємо".

Деталі: Єнін наголосив, що слідство поки не отримало доказів насильницької смерті Полякова.

"Станом на сьогодні жодних підстав стверджувати про можливу насильницьку смерть слідство не отримало", - підкреслив він.

Заступник міністра також повідомив, що слідство допитало співмешканку Полякова, яка мешкала з ним, за її словами, з весни цього року (імовірно, йдеться про нардепа Анну Скороход – ред.).

"На прямі наші запитання щодо наявності тих чи інших підозр у можливій насильницькій смерті депутата, вона відповіла досить категорично "ні"", - сказав Єнін.

Він розповів, що в вечір перед своєю смертю Поляков зателефонував громадянину Д., з яким перебував у дружніх відносинах, і запропонував зустрітися.

Вони зустрілися в ресторані, де провели близько 3 годин. Відеозаписи з ресторану підтверджують, що там вони спільно вживали алкогольні напої.

Єнін також повідомив, що в якийсь момент їхнього столика в ресторані приєднувалася третя особа.

"Записи підтверджують, що колишній народний депутат зовні в абсолютно здоровому стані залишив цей ресторан і в подальшому з цим самим громадянином Д. сів у його автівку, і близько двох годин вони їздили по Києву. В подальшому громадянин Д. викликав таксі, яке спочатку їздило за їхньою основною машиною, потім імовірно вони завершили свою розмову, і пан Поляков пересів до автівки таксиста", - розповів заступник міністра.

Він також спростував інформацію про те, що таксист змінив свої свідчення.

"Я хотів би з самого початку розвіяти будь-які твердження про нібито зміну показів таксиста. Покази даються під протокол, під час допиту, і коли було здійснено допит цього свідка під протокол, водій надав свої свідчення, які на сьогоднішній день жодним чином не були змінені. Хоча він, безумовно, має таке право", - сказав Єнін.

Він додав, що водій таксі був попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів.

Що стосується виявленого в крові Полякова метадону, Єнін заявив, що від передозування цього препарату померти неможливо.

"Неможливо померти від його передозування. Достатньо буквально 2 мл 1% розчину, щоб людина отримала свою дозу. Жодних загроз життю при цьому немає. Його досить активно використовують у медицині катастроф", - зазначив він.

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