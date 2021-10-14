У Полякова после смерти обнаружили катетеры с неизвестным веществом – Енин
При осмотре тела народного депутата Антона Полякова было обнаружено два катетера с веществом бурого цвета, а также наличные.
Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером
Прямая речь: "Во время осмотра тела покойного народного депутата среди его личных вещей была обнаружена наличность в сумме около 10 тысяч гривен и 800 долларов США, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество – мы исследуем".
Детали: Енин подчеркнул, что следствие пока не получило доказательств насильственной смерти Полякова.
"На сегодня никаких оснований утверждать о возможной насильственной смерти следствие не получило", - подчеркнул он.
Замминистра также сообщил, что следствие допросило сожительницу Полякова, которая жила с ним, по ее словам, с весны этого года (вероятно, речь идет о нардепе Анне Скороход – ред.).
"На прямые наши вопросы о наличии тех или иных подозрений в возможной насильственной смерти депутата, она ответила довольно категорично "нет"", - сказал Енин.
Он рассказал, что в вечер перед своей смертью Поляков позвонил гражданину Д., с которым находился в дружеских отношениях, и предложил встретиться.
Они встретились в ресторане, где провели около 3 часов. Видеозаписи из ресторана подтверждают, что там они совместно употребляли алкогольные напитки.
Енин также сообщил, что в какой-то момент их столику в ресторане присоединялось третье лицо.
"Записи подтверждают, что бывший народный депутат снаружи в абсолютно здоровом состоянии покинул этот ресторан и в дальнейшем с этим самым гражданином Д. сел в его машину, и около двух часов они ездили по Киеву. В дальнейшем гражданин Д. вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной, затем вероятно они завершили свой разговор, и господин Поляков пересел в машину таксиста", - рассказал замминистра.
Он также опроверг информацию о том, что таксист изменил свои показания.
"Я хотел бы с самого начала развеять любые утверждения о якобы изменении показаний таксиста. Показания даются под протокол, во время допроса, и когда был осуществлен допрос этого свидетеля под протокол, водитель предоставил свои показания, которые на сегодняшний день никак не были изменены. Хотя он, безусловно, имеет такое право", - сказал Енин.
Он добавил, что водитель такси был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Что касается обнаруженного в крови Полякова метадона, Енин заявил, что от передозировки этого препарата умереть невозможно.
"Невозможно умереть от его передозировки. Достаточно буквально 2 мл 1% раствора, чтобы человек получил свою дозу. Никаких угроз жизни при этом нет. Его достаточно активно используют в медицине катастроф", - отметил он.
Предыстория:
- Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября – ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
- Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко призвала не плодить конспирологические теории вокруг смерти бывшего коллеги по фракции, нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова.
- Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом – как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
- 10 октября спикер МВД Артем Шевченко подтвердил, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.