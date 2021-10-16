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Карантин: у "червоному" Запоріжжі вводять обмеження

Субота, 16 жовтня 2021, 20:17
Карантин: у червоному Запоріжжі вводять обмеження
Локдаун, фото Getty Images

У Запоріжжі через ускладнення епідемічної ситуації з понеділка встановлюють "червоний" рівень епіднебезпеки, через це у місті впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи.

Деталі: повідомлення Запорізької міської ради

Деталі: 16 жовтня відбулося позачергове засідання місцевої комісії ТЕБ і НС Запоріжжя, на ньому був затверджений перелік жорстких карантинних обмежень, покликаних завадити швидкому поширенню Covid.  

Так, з 18 жовтня у Запоріжжі встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

У зв’язку з цим забороняється робота закладів громадського харчування, крім надання послуг на винос або з доставкою.

Також будуть закриті ТРЦ, непродовольчі ринки, розважальні заклади й магазини, за винятком продуктових. Водночас працюватимуть АЗС, аптеки, банківські установи, лікарні.

Перукарням та іншим закладам з надання послуг дозволено приймати відвідувачів виключно за попереднім записом.

Повний перелік обмежень та виключень викладений у Протоколі засідання місцевої комісії ТБНС. Схожі обмеження також вводять у Львові з 18 жовтня.

Нагадаємо:

  • Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня переходять у "червону" зону.
  • З 15 жовтня Херсонська область перейшла у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19.

Українська правда

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Теми: локдаунЗапоріжжякоронавірус
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