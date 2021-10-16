Карантин: у "червоному" Запоріжжі вводять обмеження
У Запоріжжі через ускладнення епідемічної ситуації з понеділка встановлюють "червоний" рівень епіднебезпеки, через це у місті впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи.
Деталі: повідомлення Запорізької міської ради
Деталі: 16 жовтня відбулося позачергове засідання місцевої комісії ТЕБ і НС Запоріжжя, на ньому був затверджений перелік жорстких карантинних обмежень, покликаних завадити швидкому поширенню Covid.
Так, з 18 жовтня у Запоріжжі встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
У зв’язку з цим забороняється робота закладів громадського харчування, крім надання послуг на винос або з доставкою.
Також будуть закриті ТРЦ, непродовольчі ринки, розважальні заклади й магазини, за винятком продуктових. Водночас працюватимуть АЗС, аптеки, банківські установи, лікарні.
Перукарням та іншим закладам з надання послуг дозволено приймати відвідувачів виключно за попереднім записом.
Повний перелік обмежень та виключень викладений у Протоколі засідання місцевої комісії ТБНС. Схожі обмеження також вводять у Львові з 18 жовтня.
Нагадаємо:
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня переходять у "червону" зону.
- З 15 жовтня Херсонська область перейшла у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19.