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Місія ОБСЄ відновила патрулювання у Горлівці

Вівторок, 19 жовтня 2021, 09:28
Фото ілюстративне з flickr ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї передової патрульної бази в Горлівці.

Джерело: оперативний звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "О 15:40 18 жовтня команда Місії зауважила, що зафіксовані раніше навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), і що ці ворота були відкритими.

Перед будівлею ППБ спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила ППБ Місії для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03".

Деталі: В ОБСЄ нагадали, що рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні, адже це є "критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію".

Також повідомляється, що, згідно з мандатом, Місія мусить доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.

Передісторія:

  • 13 жовтня поблизу лінії зіткнення українські військовослужбовці затримали бойовика Андрія Косяка, який займався розвідкою українських військових позицій під виглядом роботи з розмінування прифронтових ділянок.
  • СБУ допитала бойовика "ЛНР", який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. На його мобільному знайшли відео участі в обстрілі позицій українських військових.
  • З вечора 15 жовтня готель "Родина", в якому тимчасово знаходилися представники моніторингової місії ОБСЄ, заблокували близько 200 "демонстрантів". Вони вимагали звільнити Андрія Косяка, взятого під варту українськими військовослужбовцями.
  • 18 жовтня український суд на Луганщині взяв під арешт бойовика Андрія Косяка, якого вимагали звільнити "мітингувальники" в Горлівці.
  • Увечері 18 жовтня ЗМІ повідомили, що групи людей довкола готелю в окупованій Горлівці, в якому перебували два представники Моніторингової місії ОБСЄ, дозволили їм залишити територію.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас


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