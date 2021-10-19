Місія ОБСЄ відновила патрулювання у Горлівці

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї передової патрульної бази в Горлівці.

Джерело: оперативний звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "О 15:40 18 жовтня команда Місії зауважила, що зафіксовані раніше навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), і що ці ворота були відкритими.

Перед будівлею ППБ спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила ППБ Місії для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03".

Деталі: В ОБСЄ нагадали, що рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні, адже це є "критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію".

Також повідомляється, що, згідно з мандатом, Місія мусить доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.

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