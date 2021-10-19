Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование в Горловке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке.

Источник: оперативный отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "В 15:40 18 октября команда Миссии заметила, что зафиксированные ранее навесной замок и цепь убрали из автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), и эти ворота были открыты.

Перед зданием ППБ наблюдатели видели установленную ранее палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ покинула ППБ Миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03".

Детали: В ОБСЕ напомнили, что решение Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине, ведь это "критически важно для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации по безопасности".

Также сообщается, что, согласно мандату, Миссия должна докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или других обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата.

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