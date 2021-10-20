В Киеве резкий скачок больных и смертей от covid
За сутки 19 октября в столице зарегистрировали 1023 новых случая коронавируса – это наибольшее количество за последние полгода, 29 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "1023 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 29 летальных случаев от вируса: 18 женщин от 53 до 95 лет и 11 мужчин от 52 до 86 лет".
Детали: Среди новых больных большое количество детей: 61 девочка от 4 месяцев до 17 лет и 45 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Также в столице продолжает расти количество госпитализированных больных коронавирусом (177 за сутки) и госпитализированных с подозрением на Covid-19 и пневмониями (329 за сутки).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (200), Днепровском (169) и в Дарницком (168) районах.
Всего с начала пандемии в столице уже 246 506 подтвержденных случаев коронавируса, 5 741 больной умер, преодолели вирус в общем 225 096 жителей столицы (из них 262 за минувшие сутки).
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Предыстория:
- За сутки 9 апреля в Киеве умер 51 человек – это было самое большое суточное количество с начала пандемии.
- За сутки 11 октября в столице умерли от коронавируса 25 человек., 18 октября в Киеве умерли 26 человек.
- В Украине 18 октября зафиксировали антирекорд летальных случаев от Covid: за сутки умерли 538 людей.