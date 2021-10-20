Ляшко незадоволений темпами вакцинації в Запоріжжі, звільняє керівництво

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсторонить керівника системи охорони здоров’я в Запоріжжі від роботи через незадовільне охоплення громадян вакцинацією проти COVID-19.

Джерело: пресслужба МОЗ

Пряма мова Ляшка: "На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом.

І за вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу – понад 226 тисяч. І це не межа – регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя".

Деталі: Згідно із інформацією на сайті міськради Запоріжжя, директором департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради є Вікторія Ушакова.

Під час робочої поїздки до Запорізької області міністр Ляшко відвідав кілька пунктів та центрів масової вакцинації проти COVID-19. На його думку, у багатьох з них некоректна вибудувана логістика та організація процесів.

Що цьому передувало: