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Ляшко незадоволений темпами вакцинації в Запоріжжі, звільняє керівництво

Середа, 20 жовтня 2021, 19:03
Ляшко незадоволений темпами вакцинації в Запоріжжі, звільняє керівництво

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсторонить керівника системи охорони здоров’я в Запоріжжі від роботи через незадовільне охоплення громадян вакцинацією проти COVID-19.

Джерело: пресслужба МОЗ

Пряма мова Ляшка: "На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом. 

І за вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу – понад 226 тисяч. І це не межа – регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя". 

Деталі: Згідно із інформацією на сайті міськради Запоріжжя, директором департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради є Вікторія Ушакова.

Під час робочої поїздки до Запорізької області міністр Ляшко відвідав кілька пунктів та центрів масової вакцинації проти COVID-19. На його думку, у багатьох з них некоректна вибудувана логістика та організація процесів.

Що цьому передувало:

  • 19 жовтня Кабмін встановив цільовий показник у 1,5 млн щеплень щотижня, а МОЗ сформувало детальні плани для кожної області.
  • За минулу добу 19 жовтня в Україні зробили рекордні 226 тисяч щеплень проти COVID-19.
  • У п’яти областях, що ввійшли до "червоної" зони карантину, відразу пожвавились процеси вакцинації.

Українська правда

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Теми: Ляшко ВікторЗапоріжжя
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