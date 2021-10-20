Ляшко незадоволений темпами вакцинації в Запоріжжі, звільняє керівництво
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсторонить керівника системи охорони здоров’я в Запоріжжі від роботи через незадовільне охоплення громадян вакцинацією проти COVID-19.
Джерело: пресслужба МОЗ
Пряма мова Ляшка: "На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом.
І за вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу – понад 226 тисяч. І це не межа – регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя".
Деталі: Згідно із інформацією на сайті міськради Запоріжжя, директором департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради є Вікторія Ушакова.
Під час робочої поїздки до Запорізької області міністр Ляшко відвідав кілька пунктів та центрів масової вакцинації проти COVID-19. На його думку, у багатьох з них некоректна вибудувана логістика та організація процесів.
Що цьому передувало:
- 19 жовтня Кабмін встановив цільовий показник у 1,5 млн щеплень щотижня, а МОЗ сформувало детальні плани для кожної області.
- За минулу добу 19 жовтня в Україні зробили рекордні 226 тисяч щеплень проти COVID-19.
- У п’яти областях, що ввійшли до "червоної" зони карантину, відразу пожвавились процеси вакцинації.