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Ляшко недоволен темпами вакцинации в Запорожье, увольняет руководство

Среда, 20 октября 2021, 19:03
Ляшко недоволен темпами вакцинации в Запорожье, увольняет руководство

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что отстранит руководителя системы здравоохранения в Запорожье от работы из-за неудовлетворительного охвата граждан вакцинацией против COVID-19.

Источник: пресс-служба МОЗ

Прямая речь Ляшко: "К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроенный процесс или неправильно рассчитано количество таких центров. И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможным, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом.

И за вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки - более 226 000. И это не предел - регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье"

Детали: Согласно информации на сайте горсовета Запорожья, директором департамента здравоохранения Запорожского городского совета является Виктория Ушакова.

Во время рабочей поездки в Запорожскую область министр Ляшко посетил несколько пунктов и центров массовой вакцинации против COVID-19. По его мнению, у многих из них некорректно выстроена логистика и организация процессов.

Что этому предшествовало:

  • 19 октября Кабмин установил целевой показатель в 1,5 миллионов прививок еженедельно, а Минздрав сформировал детальные планы для каждой области.
  • За прошедшие сутки 19 октября в Украине сделали рекордные 226 тысяч прививок против COVID-19.
  • В пяти областях, вошедших в "красной" зоны карантина, сразу ускорились процессы вакцинации.

Украинская правда

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Темы: Ляшко ВикторЗапорожье
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